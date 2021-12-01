馮光遠爆：林秉樞聲稱母告別式邀「蔡依林、賴清德、館長」

▲林秉樞涉嫌家暴高嘉瑜。（圖／記者游宗樺攝、記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭爆出被男友林秉樞施暴痛打，且還被男友掌握私密影片。作家馮光遠1日透過臉書指出，據傳林秉樞曾經公告，會參加其母告別式的貴賓包括，副總統賴清德、館長陳之漢、蔡依林等人。不過，經記者查證，賴清德並未出席林男母親的告別式。

高嘉瑜11月中旬與男友林秉樞入住新北市板橋馥都飯店，期間男友看見高嘉瑜手機內訊息，發現高竟仍與前男友密集互傳訊息，頓時醋勁大發，抓狂對高嘉瑜施暴痛毆、鎖喉、拖行，導致她右臉、頭部、四肢多處挫傷。對此，她除了發表聲明強調希望不要再有下一個受害者，也前往警局正式提告。

作家馮光遠1日透過臉書指出，據傳林秉樞曾經公告，會參加其母告別式的貴賓包括，副總統賴清德、館長陳之漢、蔡依林等人。對此，他嘲諷地說，其實林秉樞應該貼的名單是，世界拳王阿瓦雷茲、世界散打冠軍托馬斯·卡爾、前世界拳王泰森、職業摔角明星CM Punk等，葉問如果在世，聽說也會來。

事實上，馮光遠所稱，林秉樞公告的貴賓名單，除了賴清德、陳之漢、蔡依林之外，根據國會人士取得的名單，還有司法院大法官，中研院副院長、14位立委、台塑、台積電董座、媒體高層與老闆等人。