14天前早已露餡！鄉民揪高嘉瑜「網紗裙下」不單純：紗布還藥膏？

▲高嘉瑜遭男友暴打、限制行動。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）



記者黃可昀／綜合報導

高嘉瑜遭恐怖男友林秉樞家暴事件延燒，11日遭暴打後的照片曝光，高嘉瑜眼部、臉頰嚴重瘀血腫脹，身體多處也有傷痕。眼尖網友回顧高嘉瑜過去幾天的臉書貼文，發現11月17日PO出的照片中，不只頸部留有瘀青，仔細看右小腿還有一塊紗布包裹的傷口。

▲被打後6天發文。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）



原PO在PTT問卦「請問 11/17 高嘉瑜FB是不是走光了？」這是高嘉瑜被打後第6天首度發文，原本外界只注意到脖子上的瘀青，即使蓋了厚厚的化妝品仍隱約透出傷勢，結果原PO發現不只脖子，照片中高嘉瑜穿著網紗長裙，透過薄紗可看見右小腿有異物，放大看竟然貼著一塊白色紗布，他心疼地問「裙子裡的穿搭是紗布還是藥膏啊？」

▲眼尖網友發現當時腿上已經有貼紗布。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）



網友紛紛留言，「也太仔細..」、「你眼睛真利」、「慘，人前風光，人後被打，該死的暴力男」、「眼睛感覺有瘀青耶，厚粉都蓋不住」、「....她這麼瘦小打成這樣是多狠」、「你說你是不是有透視眼」、「化妝真的什麼都可以遮，但還是有痕跡」、「你怎麼會注意到大腿膝蓋那邊，眼力真好。」

高嘉瑜被打事件引發全民關注，法醫高大成也針對傷勢分析，高嘉瑜脖子勒痕、頭部遭重擊，「沒有雙重條紋傷勢」，推測林秉樞全程徒手暴打，並沒有使用工具，而四肢關節的傷口應該是被抓在地上拖行所導致。