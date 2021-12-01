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被逮急call！林秉樞嗆「跟呂秋遠很熟」　本尊155字打臉

▲▼ 民進黨立委高嘉瑜傳出被男友林秉樞施暴及限制自由，板橋偵查隊於1日凌晨1時50分在飯店將林男拘提到案。（圖／記者游宗樺攝）

▲林秉樞家暴高嘉瑜，成了全民公敵。（圖／記者游宗樺攝）

網搜小組／劉維榛報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，家務事變新聞頭條，如今男方黑歷史狂被挖出，目前檢警已查扣林的手機、iPad、錄音筆等證物。由於被拘提到案的過程中，林秉樞一度不肯配合，還撂話跟呂秋遠很熟，如今律師呂秋遠親上火線打臉，「做人，要好好反省這一切，不要再說跟誰很熟了。」

板橋偵查隊已於今（1日）凌晨1時50分在飯店將林男拘提到案，據了解，林秉樞所住的雙人房包月價格為5萬元，包早餐及房間服務，林看到警方上門，起初不願意配合，還嗆警方「憑什麼！」直到警方出示拘票後，林見躲不過才乖乖配合，但仍說他跟呂秋遠很熟，當時記者打電話給呂秋遠卻未獲回應。

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不過，呂秋遠稍早親自在臉書寫下155字打臉林秉樞，他表示「半夜被莫名加好友的感受如何？就是一大早有一堆電話要確認我跟他熟不熟。林先生媽媽的告別式，我有參加，這是唯一一次見過他的公開場合。」

呂秋遠也強調，「他確實在案發前一天，曾經發訊息給我，但是昨天晚上他真的沒有跟我聯繫。不是聯繫不上，是沒有聯繫。所以，他應該有更熟的律師朋友，肯定不是我。做人，要好好反省這一切，不要再說跟誰很熟了。」

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