高嘉瑜報警防前男友「討公道」　2張對話曝光！林秉樞遭疑爆料洗白

▲高嘉瑜遭林秉樞家暴。（左圖翻攝高嘉瑜IG／右圖翻攝關鍵評論網）



記者崔子柔／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友林秉樞家暴、限制自由，引起各界震驚，高嘉瑜的前男友馬文鈺也被牽連，還有人在PTT發文稱馬文鈺在林秉樞母親喪禮發傳單爆料，不過現又有人PO出2張對話截圖，指出高嘉瑜在告別式當天協助報警，防止馬文鈺鬧場。

昨日高嘉瑜遭家暴事件曝光後，就有人在PTT上說這件事其實是高嘉瑜助理、前男友馬文鈺揭露，更稱馬文鈺11/24在林秉樞母親的告別式發傳單給林男親友，內容提及林秉樞是渣男等。

馬文鈺則在昨晚回應，他這麼做是因為一直聯絡不上林秉樞，為了要林秉樞刪除高嘉瑜的不雅影片才到喪禮現場，而且當時只印了9張函件，最後也全被禮儀人員奪走，「那請問，在ptt上有函件可po的帳號，會是誰？只有林秉樞有的函件，那帳號會是誰？林秉樞多次恐嚇高嘉瑜時，都當場操作自己購買的臉書和PTT多重帳號。」

▲又有人在PTT爆料。（圖／翻攝自PTT）



不過PTT上又出現2張疑似高嘉瑜和林秉樞的對話截圖，發文者嗆聲「如果高嘉瑜請託或需要你馬文鈺討公道，那為什麼高嘉瑜還直接叫警察去殯儀館抓你這個在靈堂鬧場的人啊？」

▲爆料者貼出對話稱高嘉瑜當天報警。（圖／翻攝自PTT）



對話中可見，高嘉瑜在得知馬文鈺要鬧場後，隨即傳LINE通知警方「二殯至真一廳公祭，下午1點到4點有人鬧場，再麻煩」，警方回「報告委員：已經轉知大安分局加派警力」，此外，高嘉瑜也傳簡訊給台北市警局長楊源明，「局長好，我是高嘉瑜委員，二殯至真一廳公祭，下午1點到4點有人鬧場，再麻煩協助加派警力。」

爆料者指出，從對話紀錄可看出「明明高嘉瑜跟林姓男子間就還有感情想挽回」，「但就這個前男友馬文鈺，嘴巴說要保護高嘉瑜，卻不斷把這些高嘉瑜不想要曝光的事揭露出來，講白點就吃不到葡萄說葡萄酸」，文章曝光後，不少鄉民認為能拿到這些對話的人只有林秉樞本人，質疑就是林上來發文，爆料者則回應，「我純粹看小馬不爽，想打死他而已，其他我不管」。

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▼網友質疑爆料者是林秉樞本人。（圖／翻攝自PTT）