LIVE／高嘉瑜現身說明　控訴林秉樞家暴、威脅、拘禁

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友家暴後，昨天先發表簡短聲明指出，待資料彙整好會對外說明、勇敢面對，同時也對施暴男友林秉樞正式提告。高嘉瑜辦公室今（1日）上午通知，高嘉瑜10時30分將在律師陪同下，於立法院議場前舉行記者會說明此事。

週刊爆料，高嘉瑜11月中旬與男友林秉樞入住新北市板橋馥都飯店，林秉樞發現高嘉瑜跟前男友馬文鈺密集互傳手機訊息，因此對高嘉瑜施暴，導致她頭部、四肢多處挫傷，高嘉瑜還被控制行動2天，且男方握有兩人親密影片。

遭家暴的事件傳出後，高嘉瑜昨上午發出聲明指出，「對不起，讓大家擔心了」，相關的資料她還在彙整中，之後會再統一向外界公開說明，她也會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者，再次感謝大家的關心。

高嘉瑜昨日中午也已向警方提出告訴，地檢署晚間發出拘票，板橋警分局派員於今凌晨1點多前往板橋馥都飯店逮人，在4點多將林男帶回偵查隊，預計今上午再對林男製作筆錄。

在高嘉瑜施暴事件爆出後，PTT上出現幕後「爆卦」花絮，直指高的前男友馬文鈺曾到林秉樞母親的靈堂鬧場。馬文鈺昨晚也發表回應指出，無論有無靈堂事件，林秉樞都不該拘禁、痛毆任何人，何況高嘉瑜被林秉樞拘禁、威脅、痛毆的時間是11/11～11/13，而林秉樞母喪公祭是11/24。

▼民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

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