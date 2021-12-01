高嘉瑜遭家暴！林秉樞遭拘提拒夜間偵訊　房內竟藏正妹疑新女友

圖、文／鏡週刊

立委高嘉瑜慘遭男友林秉樞家暴，新北地檢署昨天深夜以證人身分密訊高嘉瑜後，今天凌晨一點多拂曉出擊，由分局長及偵查隊長親自帶隊，前往林投宿的板橋馥都飯店搜索，並將林拘提到案，但房內卻還有另名正妹，檢警懷疑是他的新女友。

▲林秉樞凌晨拘提到案。

檢方昨晚派出婦幼組檢察官首度傳訊高嘉瑜，高嘉瑜不但對林秉樞提出傷害、妨害秘密等告訴，偵訊至晚間10點多才結束，檢方隨後指揮警方發動搜索，由板橋警分局長劉炯炫、偵查隊長陳盈元持搜索票，赴林秉樞投宿的馥都飯店及板橋住家搜索，扣得關鍵的Qubii隨身碟及手機等證物，其中是否含有性愛影片，檢警正著手過濾中。

據了解，警方凌晨搜索時，林秉樞衣著完整，尚未入睡，見警方出示拘票才表示「配合辦案，可否不要上銬」，專案小組搜索過程中，發現房內有不少商業雜誌，顯示他對時事動態掌握清楚，他一度要求喝水，當他被帶回分局時，面對媒體詢問是否涉及家暴，他連聲否認，表示「沒有沒有沒有」。

由於林秉樞拒絕夜間偵訊，天亮後，警方才開始進行筆錄訊問，稍後將移送檢方偵訊，由於被害人可能不只高嘉瑜一人，檢方極可能在偵訊後，以反覆實施之虞及滅證等為由，向法院聲請羈押。

更多鏡週刊報導

【高嘉瑜遭家暴】涉對高嘉瑜拘禁、家暴遭警拘提 林秉樞媒體前吐6字回應

【獨家】【高嘉瑜遭家暴】加告林秉樞兩項罪狀 高嘉瑜遭暴打慘照曝光

【有片】【高嘉瑜遭家暴】馬文鈺駁靈堂鬧場 關鍵函件揪出林秉樞在PTT帶風向