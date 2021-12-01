高雄今日戲院「1年塌4次」　市府硬起來！要法辦營造廠、建築師

▲高雄今日戲院又倒塌，一年已經塌4次。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者賴文萱／高雄報導

高雄今日戲院拆除工程先前三度倒塌，沒想到30日再度傳出意外，鷹架、圍牆又倒塌，等於一年已經塌4次。高雄市工務局除已責令工地立即停工，並依第89條規定處罰營造廠最高罰鍰新台幣30萬元，由於拆除工程已有4次於拆除過程造成建物構造物掉落，嚴重造成公共危險，將依刑法第193條規定將營造廠及建築師移送法辦。

今日戲院30日晚間6點半左右，同愛街側施工架因側風較大，造成施工架及圍籬傾倒，工務局接獲通報後，立即派員至現場勘查，現場無人員傷亡，但施工架傾倒已造成民宅出入受阻。

▼高雄今日戲院又傳倒塌。（圖／記者吳奕靖翻攝）

工務局建管處說明，該案違反建築法第84條規定，已現場責令工地立即停工，並依第89條規定處罰營造廠最高罰鍰新台幣30萬元。此外，現場施工作業嚴重造成公共危險，涉及違反營造業法第26條規定，建管處另將拆除廠商奕翔營造有限公司移送營造業審議委員會審議處分，將依營造業法第56條第1項規定予以重罰停業一年處分。

另，工務局建管處表示，該案拆除工程已有4次於拆除過程造成建物構造物掉落，嚴重造成公共危險，該處將依刑法第193條規定將營造廠及建築師移送法辦。

▼高雄今日戲院又傳倒塌。（圖／記者吳奕靖翻攝）



今日戲院位在新興區同愛街，今年1月28日時，外牆突然倒塌，導致巷道被水泥、碎石、帆布與鋼架覆蓋，嚇得附近住戶趕緊逃離，當時還有名老翁坐在輪椅上逃難，所幸無人傷亡。

時隔5個月，該棟建築6月17日進行拆除作業，結果下午2點因為作業不慎，後方3層樓高的外牆倒塌，壓毀對面住戶的外牆，所幸沒有造成傷亡。

事發以後，工務局勒令停工，沒想到復工以後，8月27日再度發生意外，讓人飽受驚嚇，廠商也被移送懲戒委員會。過了3個月，今日戲院的外牆30日再度發生倒塌意外，已是今年第四次，讓附近住戶相當害怕。

▲▼高雄今日戲院又倒塌。（圖／記者吳奕靖翻攝）