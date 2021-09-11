拯救喵星人她闖鄰宅「釋囚」　遭推撞圍籬濺血！互告結局逆轉

▲黃女不滿鄰居將流浪貓帶回關鐵籠內。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者洪靖宜／高雄報導

一名黃姓女子不滿鄰居將流浪貓咪關在鐵籠，擅自跑到鄰居家庭院想解救貓咪，結果雙方發生衝突，黃女被推倒撞到庭園圍籬受傷，但兩人戰火未熄，互告入侵住宅和傷害罪，原先簡易庭判處黃女拘役25天，依傷害罪判處鄰居陳男拘役30天，均可易科罰金，不料橋頭簡易上訴庭開庭後卻大逆轉，認定陳男所為是正當防衛，改判無罪，檢方仍然不服再上訴，結果被高雄高分院駁回，維持無罪定讞。

判決指出，陳姓男子與黃姓女子是鄰居，但黃女因為不滿陳男將流浪貓關進他家庭院內的鐵籠中，去年6月時偷偷前往陳男家的庭院，想放走遭捕捉的流浪貓，但被陳男發現後大聲喝令要她出去，但黃女不肯，雙方爆發口角爭執。

沒想到驅離黃女過程中，陳男竟徒手猛推她，導致黃女倒地而撞擊上庭院圍籬，造成她右側中指開放性傷口、左側頭部挫傷，因此控告他傷害，陳男也告黃女侵入住宅。陳男指出，當時是黃女侵犯到他家，並說：「一開始是請她出去，但她直接衝進來，手腳還亂踢貓籠，我推她是為了自我保護，那是我家當然要把她推走，法院不應該判我有罪。」

橋頭地院簡易庭依侵入住宅罪，判處黃女拘役25天，可易科罰金，而依傷害罪判處陳男拘役30天，也可易科罰金。不過，檢方不服上訴，不料橋頭地方法院簡易上訴庭開庭後卻大逆轉，認定他只徒手推黃女，且無其他毆打或持器具攻擊告訴人之情事，陳男所為是正當防衛，改判他無罪，再上訴後仍被高雄高分院駁回，維持無罪並定讞。

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