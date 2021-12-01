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瑜珈老師熊抱女學員！被逮稱「讓您不愉快，我非常難過」

▲桃園市何姓男子去年1月間在上班時趁酒意向外籍女同事說「想做愛嗎？」後來更在廁所內熊抱外籍女還襲胸、摸捏下體得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

▲瑜珈老師趁女學員拿瑜珈墊時，伸出鹹豬手，還熊抱女學員。此為示意圖。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

基隆包姓瑜珈老師，2018年11月趁女學員獨自在後陽台拿瑜珈墊時，自後方搭肩並緊貼她的後背；女學員驚嚇轉身，又被包男熊抱。包男否認性擾騷，辯稱當時是女學員「往後撞向我胸口」；但女學員以LINE質問時，包男竟回「讓您不愉快，我非常難過。」一審認定有罪，判拘役50日、得易科罰金5萬元，案經上訴，高等法院二審駁回上訴定讞。

判決指出，包男在基隆市暖暖地區開設瑜珈教室，案發於2018年11月7日，晚間7點40分左右，女學員小籟（化名）獨自一人到瑜珈教室後陽臺拿瑜珈墊，包男從後跟入，從後方雙手搭小籟的肩膀，並用胸部緊貼小籟背部。小籟大驚轉身，包男竟順勢熊抱小籟。小籟被騷擾後，非常難過，下課時就向2名同學訴說全案經過，並向警方報案。檢方偵辦後，對包男提起公訴。

法院審理時，包男否認犯案，辯稱平常就習慣至後陽台幫學生們拿瑜珈墊，小籟的瑜珈墊被壓在最下面，陽台很窄，當時他是站在小籟後面，輕拍小籟肩膀說借過，要到前面幫她拿瑜珈墊；但不知小籟為何會突然大叫一聲說「幹什麼」，並往後撞向自己胸口，為了怕小籟的頭撞到自己的鼻子，所以他把手舉起來擋在小籟頭的後面，雙手抵擋的位置剛好在小籟的肩膀，沒有性騷擾。

但法院傳喚2名同學，同學指證歷歷，其中一人還說還說，「小籟經此事後，情緒一直都不好，睡得不好，非常不穩定，且LINE她吃的藥給我看，我怕小籟想不開，一直勸她要想開一點。」另外小籟也出示與包男間對話紀錄，她問「教室後陽台，我去拿瑜珈墊時，趁我不注意時，你從背後強行抱住我，我用力撥開你之後，大聲的斥責你做什麼？你接著又是正面緊抱我，你嚴重的對我性騷擾，讓我迄至於今，都驚嚇未定。你不要跟我說你是在開玩笑的？」包男回「讓您不愉快，我非常難過....（我）主動離開教室表達歉意（雙手合掌貼圖）」

一審法院認為，若包男並未犯案，對小籟的質問應該極力否認辯駁，而非道歉；此外，法院也認為證人供述應為真實，包男確實犯案。考量包男並未取得小籟原諒，一審將包男判拘役50日、得意科罰金5萬元。全案再上訴，二審高院審理時，包男仍否認犯案；高院審酌相關證據後，還是認定包男有罪，因此駁回上訴，將包男處拘役50日，全案定讞。

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