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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

王齡梓／短裙女搭捷運做臀推　構成公然猥褻嗎

日前台北捷運出現一名穿短裙女子，公然在捷運車廂地板上做起推臀運動，還不顧著短裙有走光風險，讓一旁乘客看得好尷尬！隨後，她又扶著鐵桿開始深蹲、抬腿加揮拳，彷彿將捷運車廂當成健身房。到底這樣的行為是否構成公然猥褻？

《刑法》第234條規定，「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。意圖營利犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科30000元以下罰金」，本罪處罰的目的，是為了避免妨害善良風俗，遏止脫衣舞孃、牛肉場等文化。但處罰的前提在於，行為人「必須有讓人觀賞的意思」；該女子在捷運車廂運動，如果本身沒有要刻意給人看的意思，辯稱「我只是節省時間，利用空間運動」，或許尚難構成公然猥褻。

然而，《社會秩序維護法》第83條規定，「於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者」，該名在捷運車廂推臀健身的女子，雙手撐地，臀部上下擺動的行為，若被認定成放蕩姿勢且經勸阻不聽，警察可開立6000元以下罰單。

另外， 《捷運旅客須知》規定，「坐、臥於車廂、車站地板、設備或設施上，捷運公司得拒絕運送」；《大眾捷運法》第50條規定，「躺臥於車廂內和月台上之座椅，不聽勸阻，可處行為人1500元以上7500元以下罰鍰」，該行為人躺在地板上做推臀運動已構成違反《捷運旅客須知》。過去《大眾捷運法》在立法時，或許只想到會有人霸占椅子，卻未想到居然有人會將捷運車廂當作健身房！或許下次修法就會多這一條禁止行為了。

捷運車廂往來人潮眾多，這樣將車廂當作自家健身房的行為，即使自己不在乎別人眼光，卻讓別人感到尷尬不舒服，實在是不妥的行為，也可能遭拒絕運送。

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●王齡梓，律師，台灣司法人權進步協會榮譽會員，前桃園地檢署檢察官。以上言論不代表本公司立場。

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