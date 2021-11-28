好市多「黑五拳手」至警局休息！他賽後分析見疑點：插隊哥怎輸的？

記者閔文昱／綜合報導

好市多黑五購物節26日發生打架事件，一名男子為了搶到自己想要的商品，移開商場內放置的紅龍繩柱插隊，隨後遭到另一名男子制止，2人當場把賣場變成格鬥台，互相揮拳攻擊，結果插隊哥僅18秒就慘遭KO。對此，有網友就好奇，插隊哥架勢不錯，率先出手也有打到對方的臉，但為何「沒能破防？」，反被一拳KO，引發熱議。

這名網友在PTT分享好市多2男互毆影片表示，從影片中可以看出2人身材、體型都差不多，其中插隊哥攻擊時還搭配彈跳步伐，看似架勢不錯，率先出手也成功打到對方的頭，沒想到對方卻毫無反應，直接反擊一拳KO，令原PO相當困惑「為何好市多插隊哥打到對方臉沒能破防？是出力方式不對嗎？」

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▲插隊哥慘被一拳KO。（圖／翻攝自爆料公社）

文章曝光後，許多鄉民紛紛留言，「其實他們是用念能力在打，只是你沒有用凝」、「你沒看到替身使者，打的超精彩」、「用錯招式，要用閃電五連鞭」、「沒霸氣阿，可憐沒跟上版本更新」、「岩屬性啊，當然無法破盾」、「無課群想打課長就是這樣啊」、「查克拉沒有集中」、「沒想到對方會還手想皮一下而已」、「覺悟不夠」。

其中，也有不少網友化身鍵盤武術大師，專業分析「跳打力量不集中阿 ，反觀正義哥後發先至，下盤穩穩地一擊必殺」、「背心哥有轉頭，力量被化掉」、「沒打實，對手一出拳來不及卸就倒了」、「沒有借助地板的力量，根本棉花拳」、「力從地起，跳來跳去的，怎麼有力」、「應該是沒站穩，擦邊拳打到肉但沒重擊頭」、「拳速不夠，力量不集中」。

▲2男被警方函送偵辦。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，44歲林姓男子疑似為了入手一款「藍薑洗髮精」，但排隊人潮眾多，所以他移開商場內放置的紅龍繩柱插隊，一旁等待電梯的黃姓男子目擊，立刻出言制止，兩人爆發口角後引發肢體衝突，而插隊的林男被KO倒地，最後雙方到派出所互告傷害，警方依規定受理函請偵辦。

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