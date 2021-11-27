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黑五「好市多變格鬥台」　2壯碩男互揍！網見搶這神物秒懂了

▲▼是因為黑五節搶東西 才打起來的 搶的好像是藍薑洗髮精（圖／翻攝爆料公社App）

▲兩個大男人賣場互揍，引發圍觀！（圖／翻攝爆料公社App）

網搜小組／劉維榛報導

好市多黑五購物節Day繼續開搶，沒想到竟鬧出打架場面！一名網友直擊，有兩位男子為了搶「1款特價神物」，不顧眾人眼光，直接把賣場都成格鬥台，可見沒戴口罩的男子戰力十足，而背心哥也不是省油的燈，過程中兩人各揮兩拳，結果無罩男重心不穩倒地，引發網友笑虧「哈哈，遇到大魔王！」

一名網友在爆料公社App貼出一段影片，可見是好市多賣場裡，有兩位壯碩男子互相叫囂，其中沒戴口罩的男子擺出戰鬥彈跳姿勢，嗆聲「在小孩子面前...」另一位背心紅衣哥則走上前揮了一拳。

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當時，四周民眾圍觀這齣火爆場面，兩人擺明把賣場當格鬥台，怒火中燒繼續互揍，無罩哥遭揮拳後，接著重心不穩躺在地上，而背心哥也吼罵一頓，但影片僅15秒，後續狀況為何暫時不可知。

▲▼是因為黑五節搶東西 才打起來的 搶的好像是藍薑洗髮精（圖／翻攝爆料公社App）

▲▼是因為黑五節搶東西 才打起來的 搶的好像是藍薑洗髮精（圖／翻攝爆料公社App）

▲疑似在孩子面前搶洗髮精還打架，顯見家長也是壞示範！（圖／翻攝爆料公社App）

原PO進一步透露，兩男疑似為了搶「藍薑洗髮精」而打起來，「原本大家都不太認識的東西，被名人介紹之後，瞬間就瘋搶了！」

底下網友看傻，「三兩下就被KO」、「一拳就暈了」、「這一局 樸實 win 虛華」、「虛招太多，一擊必殺」、「一個馬步向前，一記左鉤拳右鉤拳，一句小孩子在這邊有危險」、「兩下放倒，左右連環拳」、「哈哈，遇到大魔王」。

實際查看臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》社團，有網友分享，以前歐洲遊學時很愛用這款洗髮精，「成分天然且很好洗，髮尾洗完還是柔順的」，而回台後就很難買到，如今看到黑五有賣，還折扣150元，從629變479元，讓該網友秒搬兩組回家。

▲▼ 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲藍薑洗髮精竟讓兩男爆發衝突。（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

網友們也QQ回應搶不到，「雙北賣場都賣光，有人有買到嗎？」「買不到，沒限購嗎？看到蝦皮一堆代購在賣」、「之前洗過這牌的草本味道～真的很香，聞到的人，都會問我用什麼牌子的洗髮精洗，這次出生薑的讓人滿期待是什麼味道的」、「我看是泰國製就放回去了」、「洗髮精這樣蠻便宜的」。

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