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大阪辦事處長輕生稱被謝長廷逼死　羅智強二審仍免賠確定

▲▼羅智強、謝長廷。（合成圖／記者林敬旻攝、資料照）

▲羅智強、謝長廷間的官司，謝長廷敗訴確定。（合成圖／記者林敬旻攝、資料照）

記者吳銘峯／台北報導

已故駐大阪辦事處長蘇啟誠，2018年9月間疑似因不堪關西機場風波，最後輕生。台北市議員羅智強對此，多次在臉書上發表言論，稱時任駐日代表謝長廷「逼死一位處長」。謝長廷不滿，起訴求償1百萬元，一審謝長廷敗訴，他上訴二審，高等法院30日再度判決謝長廷敗訴，全案確定。

蘇啟誠事件發生後，羅智強就在臉書及粉專上發表言論「顢頇的是謝長廷，扛責推給常任文官，現在逼死一位處長。」隔了3個月，事件仍持續發燒，他又在臉書上PO出「這世界上有二種鱷魚。…吃了人還假裝掉淚。而大阪代表處蘇啟誠處長的輕生，讓我們看到民進黨政壇，充斥著這二種鱷魚。一群『會掉淚的鱷魚』，吃人不吐骨頭就算了，吃了人，還大喊善哉慈悲、切莫殺生。」

羅智強更接著寫下「可鄙可惡…現在，事實真相已大白：『蘇啟誠9月14日被發現在住家自縊身亡，原本隔日是駐日代表謝長廷開關西機場事件檢討會，而蘇的自殺原因是前一日接到外交部一通電話，這通20幾分鐘電話內容是外交部告知蘇關西機場事件懲處內容，包括蘇被調回外交部、記一小過，並『預告』大阪辦事處全館人員今年度考績丙等。』…逼死蘇啟誠的，不是『輿論』，不是『假新聞』，就是民進黨政府、就是謝長廷！」

謝長廷不滿，認為羅智強侵害他名譽，起訴求償100萬元名譽損失。一審法院審理後，認為羅智強發言乃基於善意的合理評論，駁回謝長廷的請求，謝長廷上訴第二審。

高等法院審理後，30日二審宣判。高院還是駁回謝長廷的請求，原因在於高院認為此事件有關國人在外國安全照護，實與公共利益有關；且羅智強使用之文字亦難認已達偏激不堪之程度，可認羅智強發表系爭言論之動機，並非以毀損謝長廷之名譽為唯一目的，尚屬善意發表適當評論，縱批評內容令謝長廷感到不快，仍屬合理評論之範疇。因此高院再度駁回謝長廷請求，全案確定。

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