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高嘉瑜遭施暴　前男友還原「鬧靈堂」真相：要求林秉樞刪除不雅片

▲▼高嘉瑜,林秉樞 。（左圖翻攝高嘉瑜IG／右圖翻攝關鍵評論網）

▲高嘉瑜遭林秉樞施暴經媒體披露後引發社會關注 。（左圖翻攝高嘉瑜IG／右圖翻攝關鍵評論網）

記者張君豪／台北報導

今天平面媒體《鏡周刊》披露立委高嘉瑜遭男友林秉樞涉嫌限制行動自由並痛毆，有網友在網路知名論壇PTT發文指稱「因為小馬鬧靈堂 高嘉瑜才被林秉樞痛毆」引發網友討論。對此，高嘉瑜前男友小馬也發聲明回應，說明「鬧靈堂」風波。

馬文鈺聲明全文如下：

一、ptt一篇特定發文，文章所帶風向為「因為小馬鬧靈堂，高嘉瑜才被林秉樞痛毆」，首先，無論有無靈堂事件，林秉樞都不該拘禁、痛毆任何人，何況高嘉瑜被林秉樞拘禁、威脅、痛毆的時間是11月11日到11月13日，而林秉樞母喪公祭是11/24，正是因為林秉樞犯下惡劣罪行後，馬文鈺曾多方管道嘗試聯繫林秉樞。

但馬的臉書因此被林秉樞封鎖、林秉樞也交代台南友人不可把電話號碼給馬文鈺，馬文鈺在窮盡所有方法都無法連絡上林秉樞後，才決定在11/24正式祭拜時間前，前往靈堂會場，嘗試要求林秉樞刪除用以威脅高嘉瑜的不雅影片。

▲▼高嘉瑜男友林秉樞2019年曾登上廣播媒體受訪。（圖／翻攝自POP Radio聯播網YouTube頻道）

▲高嘉瑜男友林秉樞2019年曾登上廣播媒體受訪。（圖／翻攝自POP Radio聯播網YouTube頻道）

二、林秉樞母親家祭時間是下午1:20，公祭時間則是下午2:00，馬文鈺到達時間是中午12:50，當時靈堂尚在初始佈置，並未完成，該空間那時連「林秉樞母親的靈堂」都還稱不上；而馬文鈺來的用意是為了連絡上林秉樞，要求林秉樞刪除據以威脅高嘉瑜的不雅影片，是以溝通為目的，而非廣發，因此只印了9張函件，而非百張、千張。

而林秉樞因多行不義，深恐公祭時有人來鬧場，因此早交代殯葬禮儀人員，若遇到相關情形的處理方式，所以當馬文鈺在場欲遞交那9份相同內容的函件時，禮儀人員即將9張函件全部搶走，並說明會全部轉交給林秉樞。馬文鈺9張函件都被禮儀人員奪走，當場有表達異議。綜上所述，當時12:50那邊根本還不是林秉樞母親的靈堂，而馬文鈺所帶的函件更是全被一個禮儀人員搶走，根本一張都沒發出。

三、那9張函件全被禮儀人員轉交給林秉樞一人了，那請問，在ptt上有函件可po的帳號，會是誰？只有林秉樞有的函件，那帳號會是誰？林秉樞多次恐嚇高嘉瑜時，都當場操作自己購買的FB和ptt多重帳號，對高嘉瑜說，「我有網軍，以後要毀了你的時候，就是用這些FB、ptt帳號來發動」，高嘉瑜多次親眼所見林秉樞操作多重帳號，以威脅高嘉瑜，那麼這篇ptt的特定文章，今天可以為只有林秉樞一人獨有的函件操作風向，會否未來就真的如林秉樞所言，也可以用這些ptt、FB多重帳號，或透過公關公司操作，散佈高嘉瑜的影片？

四、該篇ptt文章所稱，林秉樞從未冒稱過國安單位高層，但今天平面新聞即報導，林秉樞冒稱國安局人員，以此名義透過范雲辦公室向總統府索討輓聯，這不就是鐵證其一？今日電視新聞亦有採訪林秉樞老家鄰居，新聞採訪中，鄰居說林秉樞自稱「在總統府上班」，這不就是冒稱的證據二？而林秉樞更是多次在對高的訊息中，自稱是國安高層，可調動檢調對付異己，這都有文字證據可證，非一篇林秉樞操作的ptt文章就可以否認。

五、任何一個還有血性的人，如果知道自己認識二十多年的女性，被拘禁、毆打至不成人形、慘不忍睹，還被以影片、多重帳號網軍威脅控制，且窮盡一切方法仍無法找到躲著的林秉樞，會有一點點可能，放棄去靈堂找林秉樞要求刪除不雅影片的機會嗎？有可能嗎？明知道去靈堂，可能沒效果，也有很大可能遭到圍毆，明知道都有可能，但還是去了。

六、今日眾多媒體爬梳司法檢索系統，發現原來林秉樞早是慣犯，已有多項刑事等前科，例如為了討錢用剪刀戳其母，又以裸照要脅並赤裸恐嚇要殺單親前女友和小孩。林秉樞是國立政治大學博士生，不知道這些刑事案件判決後，政大的學生獎懲系統有無對林秉樞展開動作？

這次事件中，林秉樞多次恐嚇要殺馬文鈺全家，林秉樞還詳述三種方法：1.看病請領一張精神疾病證書，就可以親手殺馬文鈺，還殺人無罪。2.花錢僱用黑道，殺馬文鈺全家。3.駕車撞馬文鈺，不死也終生殘廢。這樣慣於恐嚇的林秉樞，又再次恐嚇殺人的林秉樞，已被刑事判決成立的林秉樞，國立政治大學的學生獎懲作為在哪？？？

馬文鈺並沒有擾亂林秉樞母親的靈堂，是林秉樞在母喪期間自己的犯罪劣行，徹底侮辱了自己的母喪。

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