嗆高嘉瑜「被打活該」　國民黨中央委員黃覲偉道歉了

▲黃覲偉、高嘉瑜。（合成圖／翻攝黃覲偉臉書、記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴，國民黨中央委員黃覲偉卻留言嗆「被打活該」，引發網友砲轟。對此，黃覲偉今（30日）晚道歉，並強調「失當言論出自個人，由個人扛起全部責任」。

高嘉瑜30日遭週刊爆料，被男友林秉樞家暴，導致她右臉、頭部、四肢多處挫傷，她上午11時許低調前往台北市中正一警分局忠孝東路派出所報案，對林秉樞提告傷害、家暴等罪。消息一出，立委、議員不分黨派聲援，但黃覲偉卻在相關報導下方留言「會讓一個男人那麼生氣動手打的女人，真的就是非常太白目，尤其是嘴臉」、「姓蔡的沒被男人打過的，女人沒資格聲援，因為連男人都不想要的女人，表示夠噁心」，引發網友撻伐。

對此，黃覲偉30日晚間透過臉書道歉。他表示，在如今性別平權意識高漲的台灣，兩性相處更需要彼此包容與謙讓，這樣才可讓彼此更和諧，在性別平等的原則之下，如果關係中的雙方有任何想法意見，溝通協調都很重要，不應造成任何一方不愉快的遺憾。

黃覲偉指出，今日對公眾人物性別暴力事件嚴重失當的言論，造成社會紛擾，在此鄭重道歉，也希望此次的失言事件，能喚醒目前台灣性別關係失衡的問題，讓此類憾事永遠不再發生，再次強調今天的失當言論出自個人，由個人扛起全部責任，對於造成風波，在此再次向社會大眾致歉。

▲國民黨中央委員黃覲偉稱高嘉瑜被打活該。（圖／翻攝臉書）



對於黃覲偉的言論，國民黨30日晚間表示，針對黃覲偉今日於網路留言當中對於公眾人物遭受暴力事件的嚴重失當言論，國民黨中央表達最嚴正的譴責，並已要求研議後續祭出考紀處分作為，絕不允許此種言論再傷害台灣社會與當事人，更期盼此類憾事永遠不再發生。

國民黨認為，今日聽聞相關事件，全黨上下包括諸多黨公職都以個人身份公開表達聲援，沒有人應該在親密關係中遭受暴力對待，本黨也嚴正譴責任何形式的暴力。