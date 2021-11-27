12月財運大飆升！命理師點名「4星座」：荷包賺更多

▲小孟老師點名4個星座，12月財運飆升。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

2021年邁入尾聲，12月即將到來。對此，命理老師小孟老師揭露財運飆升的4個星座，整個12月將賺進不少財富。

小孟老師點名4個星座，12月財運即將飆升，有機會賺進不少財富。4個星座分別如下：

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第四名:天蠍座

在月初的階段，不管是家庭、伴侶或是合作夥伴，只要能夠在和諧運作的情況下，都能夠為你們的事業帶來財運，所謂家和萬事興、人心齊泰山移，這些人都是賺取財富的好幫手。

第三名魔羯座

魔羯座12月會得到伴侶的協助，到了中下旬，更能帶來不少幫助，你們的事業，或是需要資金的週轉，另一半都是最佳的幫手，相得益彰之下，偏財運更為強勢，平常要是有看中的投資選項，這時候不妨大膽的進場試試手氣。

▼命理師點名4星座，財運即將飆升。（示意圖／ETtoday資料照）



第二名:巨蟹座

本月會做出許多積極性的行為，包括理財投資，切記別因為一時的衝動，讓辛苦許久的投資，付諸流水，這個月要理性才能讓你的荷包賺得更多。若有投資買賣的，可好好照顧手中的標的物，運用你們的理財頭腦，在適當時機買賣，很有機會賺得不少財富。

第一名射手座

射手座有機會在外地往來的路程中，認識到不錯的貴人，若是有業務需要長途跋涉的，可多留意，有機會遇到對你事業有助的客戶，間接提升你的財運。