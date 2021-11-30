4星座很少說愛你「卻愛得很持久」！處女座嫌棄吐槽＝在乎啦

▲你的另一半很少說「愛你」心裡超介意嗎？（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

談戀愛時總覺得另一半不夠浪漫、不常說愛你、嘴巴不夠甜缺乏激情嗎？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分析，有4個星座雖然不常把「愛你」掛在嘴邊，但走的卻是細水長流路線，想擁有最穩定、最長久的幸福，有機會攜手走完下半輩子的，你的嘴笨伴侶上榜了嗎？

安德魯分析4個不會主動說愛你，卻能走很久的星座伴侶。參考太陽外也要看月亮和金星：

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1.處女座

別老覺得處女座愛嫌、標準很高，本身對於愛情較為保守的他/她，愛是需要慢慢堆疊出來，屬於細水長流類型，因此一開始都會比較謹慎，審慎思考倆人有沒有未來。那種愛得轟轟烈烈、如偶像劇般的戀愛讓他/她很害怕，認為不踏實、沒安全感。

在愛情裡，處女座步步為營，會發現他/她不會常常說「愛你」，甚至常嫌棄吐槽，事實上他/她只會對在在乎、重要的人身上挑毛病，都是為了你好。想和處女座談戀愛要能和他/她在同個軌道上一起進步。

2.天蠍座

大部分天蠍都不太喜歡用言語表達愛，更多是用行動證明愛你有多深。霸道天蠍佔有慾高，愛上一個人會用力維護一段感情，即使朋友看不過去、家人反對，卻自認對另一半身負重任，自己的感情自己作主，絕對會負責到底。

天蠍座表達愛意的方式特別，有時力道過猛會讓人喘不過氣，但有些人偏愛這種被掌控、被呵護感。他/她因內心脆弱缺乏安全感而引起的佔有慾，讓大男人、大女人特質相當明顯。在交往前要先明白他/她雖然不會講動聽的話，尖銳罵人話反而較多，但非常愛聽人家說甜言蜜語，能讓他/她感到愛的氛圍、更有安全感。

▲安德魯認為，金牛座嘴巴比較笨拙、較少說甜言蜜語，因為都把你放在心裡。（圖／截自《安德魯的賤聲房》YouTube）

3.金牛座

金牛嘴巴真的太笨了！即使很愛一個人，但在還沒確定對方心意前就會把這份情意深藏心裡。金牛血液裡有很多浪漫因子，只是比較實際，不太擅長言語表達心中的愛，唯有在你需要幫助時，會願意無怨無悔的付出。

牛牛在挑選對象時會想得比較遠，在感情中很討厭改變，不喜歡動盪不安、沒有安全感的愛情，所以交往前往往想得比較多，就會比較慢出手，將很多現實層面問題考慮進去。別覺得和他/她交往少了激情，其實他/她比你想的還要愛你，只是甜言蜜語說得少，只想把你放心裡愛。

4.摩羯座

摩羯的愛很居家、很日常，本身患有「語言表達障礙」的他/她，無法具體將內心情緒表達出來，因為習慣壓抑，即使心情愉快但臉上仍掛著嚴肅表情。很多摩羯座會在無助失落時反問另一半：「你知道我有多愛你？有多需要你嗎？」聽到這些話時代表他/她處於低潮，很多情緒只會在夜深人靜時自己消化。

摩羯的愛呈現在對另一半行為的無限包容，即使再無理取鬧也一樣。雖然並非屬於舌燦蓮花型的情人，但一旦愛上絕對很久、很穩定。一段感情談到最後都會變成「家人感」，就是要把你納入他/她的生活中，別覺得他/她生活沒情調、像塊木頭，柴米油鹽醬醋茶的平淡，對他/她來說才最幸福。