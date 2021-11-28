12月大破財！　命理師點名「4星座」衰爆

▲命理師點名：4星座12月恐會大破財！（示意圖／記者張一中攝）

記者邱晟軒／綜合報導

2021年即將邁入尾聲！對此，塔羅專家小孟老師近日點名4個星座，恐會在12月出現「大破財危機」；不過他也提供化解招式，能夠讓12月財運化險為夷。

第四名：獅子座

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獅子座12月有另一半的人，容易將錢財花在另一半的身上 ，建議雙方出門僅量減少吃好的料理，在家料理是不錯的選項。

第三名：牡羊座

牡羊座12月容易因為百貨周年慶或者促銷活動而過度花費，小孟老師建議牡羊座不可以貪小便宜，以免越花越多。

第二名：雙子座

雙子座12月容易因為朋友邀約不斷導致聚會破財，建議你們本月朋友的邀約要僅量減少，太貴的餐廳或人數太少平分較多的聚會就不要前往。

第一名：金牛座

金牛座容易有投資破財的跡象，本月若你想購買股票基金一定要判斷清楚，容易衝動投資導致破財，投資標的容易套牢，建議多穿白色衣服能破除厄運。

小孟老師也針對這4星座提供開運撇步，「準備生的糯米跟白米以1:1比例裝在透明的夾鍊袋，到家附近的土地公廟祈求平安並過香爐順時鐘繞3圈，時間請在中午12點以前，之後請將此夾鍊袋放入隨身的包包裡，即可保佑12月財運化險為夷。