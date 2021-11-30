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社會 社會焦點 保障人權

保全沉迷6合彩侵占住戶管理費　1年吞370萬下場曝

▲▼保全,警衛。（圖／免費圖庫pixabay）

▲年近8旬的保全沉迷賭博，竟將歪腦筋動在住戶的管理費身商，1年侵吞370萬。（圖．示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台南報導

年近8旬黃姓男子自2017年起擔任台南維冠龍殿大樓保全組長，除負責大樓平日安全維護外，也需代收住戶每戶所繳交之1500元的管理費用，未料黃男在收取費用後竟未上繳公司，反而偷偷塞進自己的口袋，1年下來至少得手370萬餘元，直到大樓召開年度會議核對管理費金額時，發現金額落差懸殊，才讓整起事件曝光。台南地院日前審理後，依業務侵占罪，判處黃男有期徒刑1年，並沒收其370萬餘元之不法所得。

黃姓男子自2017年起受雇於某大廈管理維護公司，接受公司指派，在維冠龍殿大樓擔任保全人員兼組長，平時除需負責大樓安全維護外，也接受公司委託，幫忙代收住戶每戶1500元的管理費用。未料自2019年起，黃男因染賭，竟將代收的管理費全部收進口袋裡，得手370萬餘元。而整起事件會曝光，還是因為大樓管理會在去年4月召開年度會議時，發現管理費金額比例相差懸殊，驚覺有異，往前回溯，才發現2019年1月至去年12月止帳目數字有異，黃男侵占住戶管理費至少已有1年時間。

應訊時，黃男坦承一切犯行，並表示其犯案動機是因為簽賭六合彩等語。台南地院審理後指出，審酌黃男在擔任維冠大樓保全期間，不思克盡職守，以正當手段賺取財物，還將業務上所收款項占為己有，造成住戶的損失，而黃男侵占的理由還竟是因為「簽賭六合彩」，足見其品行不佳，犯罪動機不足同情。

法官指出，事後被害住戶向黃男要求返還侵占金額，頭期款必須先繳交50萬元，但黃男卻僅表示最多僅能湊出9萬元等，因而導致談判破局，雙方至今尚未和解，衡量黃男年事已高，且黃年近30年來未有前科紀錄等，依業務侵占罪，判處黃男有期徒刑1年，並將其不法所得370萬餘元全數沒收。

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