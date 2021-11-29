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東基中醫科走進社區　獲頒推動社區及居家醫療貢獻卓著獎　

▲東基中醫科醫師黃文英為居家醫療的長輩針灸。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東基中醫科醫師黃文英為居家醫療的長輩針灸。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東基督教醫院，中醫科也前進社區，繼蘭嶼、綠島的巡迴醫療服務，2019年7月起深入家戶，開啟居家醫療服務，迄今服務超過1千人次。東基中醫科主任暨台東縣中醫師公會名譽理事長黃俊傑醫師表示，2020年整個東區居家醫療服務達7200百人次，為全國6區之冠，因而獲頒「推動社區及居家醫療貢獻卓著獎」肯定，東基中醫師群功不可沒。

黃俊傑主任表示，衛生福利部2019年起，將中醫科納入上述計畫範圍，時任台東縣中醫師公會理事長，為了帶頭示範，與東基中醫師群包括謝惠卿、張鶴騰、黃昱婷、黃文英等多位醫師開始投入居家醫療服務，獲得良好成效。這2年陸續吸引台東、花蓮2縣的醫療院所中醫科醫師加入，致使服務人數及人次皆為全國之冠。

黃俊傑主任說明，東基中醫科居家醫療服務對象超過半數為80歲以上長輩，90歲為數不少，除了西醫診所轉介，以原本的中醫門診病人及其家屬為最大宗，亦有中醫師前進社區辦理講座時發現有居家醫療需求者。目前服務範圍最北到東河鄉，最南到大武鄉。

90歲黃阿公是肺纖維化患者，在中醫居家醫療還沒有到宅服務前，1天需使用1至2次氧氣機補充氧氣，增加血氧濃度，下床走路容易心悸，家人不斷鼓勵才願意起身走動。黃阿公接受中醫居家醫療後，氧氣補充已延長為2天1次，還會主動要求下床走路，身體狀況獲得改善。同樣是90歲的曹阿嬤跌倒後，容易雙腳痠麻、紅腫，無法走路，中醫師到宅針灸後，曹阿嬤已能下床走路。

繼居家醫療之後，東基中醫科今年也進入長照機構服務，為東基醫療財團法人附設迦南護理之家的住民提供中醫治療。

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