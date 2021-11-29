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台東縣府職訓成果回饋　邀青銀共居馬蘭榮家長輩共餐分享喜悅

▲台東縣府職訓成果回饋，邀請青銀共居馬蘭榮家長輩共餐分享喜悅。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府職訓成果回饋，邀請青銀共居馬蘭榮家長輩共餐分享喜悅。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府每年都會辦理各職類的職業訓練班，110年度台東縣身心障礙者證照輔導班、中高齡者中餐暨銀髮膳食烹調在職專班，由外燴服務人員職業工會承辦，於即將結訓之際，參訓學員於28日由縣府社會處長陳淑蘭陪同，將所學成果以愛心送餐方式，前往國軍退除役官兵輔導委員會馬蘭榮譽國民之家幫住民們加菜，並一同分享學習的喜悅。

台東縣政府與退輔會馬蘭榮家於109年開始辦理「攬ㄟ好厝邊-青銀共居」，創造出1個屬於台東的青銀共居STYLE(社區與機構好厝邊)，類同家庭式服務照護模式，引進在學或就業青年人(20-40歲)，利用閒暇從事機構長者服務，將服務時數折抵房租以減輕租屋負擔，縣長饒慶鈴表示，縣府推動青銀共居政策，以合適機制鼓勵長者和青年相互照料，建立1個非傳統社福方案，使獨居老人能受到更多的關照與服務，開啟世代共融嶄新之可能性，目前提供12個床位。

馬蘭榮家主任楊建和指出，私下觀察住民長輩與青年們朝夕相處，內心感受到其實大夥早已鏈結成為共居共榮的家人關係，像是祖父母關心兒孫輩一般，常聽到老人家詢問某某某怎麼沒來? 或還沒有放學下班? 天冷了有沒有添加衣服等日常生活，機構內洋溢著青春氣息與老人家滿意笑容。

社會處處長陳淑蘭則補充說明，此次送餐的37名學員中，有19人是身障勞工，分別參加中餐丙級烹飪證照輔導班以及烘焙麵包丙級證照輔導班，課程目的在於協助身心障礙者充實自我並培養第2專長，增進職場競爭力;另外於結訓之後，承訓單位將依證照考試期程，帶領學員一同前往考照。

另外18名學員都是中高齡者，參加中高齡者中餐暨銀髮膳食烹調在職專班，他們雖然都有工作，但希望能在自己的本業外，習得一技之長，結訓後能考取專業證照，為自己的能力加值，開啟斜槓人生!

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