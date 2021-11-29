台東鹿野警溫馨接送情　婆媳孫相擁而泣

▲員警協助載送返家，婆媳孫3人相擁而泣 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「真的很謝謝你們」！關山警察分局鹿野分駐所副所長郭恒嘉與警員吳文彥，於28日21時50分左右巡簽鹿野火車站時，見到站內有1女子身著短袖，懷裡還裹著10個月大男嬰，考量此時氣溫嚴寒，隨即上前關懷；據悉，母子要去婆家，搭乘客運抵達鹿野，但卻聯絡不上婆婆，又不知住址，只好先到火車站內避寒等電話；員警得知上情，先帶他們返所，又協助聯絡獨居的婆婆，再以巡邏車載送會合；婆婆見到母子立即相擁而泣，也感動地抱著郭副所長，一再說著「真的很感謝你們，謝謝」！

▲婆婆感動地給郭副所長1個大大的擁抱 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

關山警察分局鹿野分駐所副所長郭恒嘉及警員吳文彥，於28日晚間巡簽至鹿野火車站時，見到1母親穿著短袖，懷裡還裹著1個男嬰，座位旁還放著1個大包包；因當時氣溫大概才16度左右，天又飄著雨，員警考量其安危，遂主動上前關懷；吳姓母親對員警說，前一陣子因疫情而失去工作，而丈夫又因案在監執行，所以搭乘客運帶著小孩來與獨自居住在鹿野鄉的婆婆一起生活，但是因為才來過幾次，又不知道住址，而且婆婆的手機又沒接聽，只好先到火車站內避寒等電話；員警得知上情後，先載其返所，並提供熱食，還好此時吳女婆婆打電話來，但苦於無交通工具；郭副所長得知住址後，因距離分駐所不過7、8公里，遂以巡邏車協助載送；抵達後婆媳孫3人相擁而泣，婦人感動地給郭副所長1個大大的擁抱；就在暖暖的氛圍下，圓滿完成這段「溫馨接送情」！