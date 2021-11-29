2021台灣國際衝浪公開賽　東浪嘉年華圓滿落幕

▲東浪嘉年華圓滿落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2021台灣國際衝浪公開賽暨東浪嘉年華於28日傍晚在金樽漁港圓滿落幕，台東縣副縣長王志輝特別前往頒獎，並感受得獎選手榮耀，其中，首次舉辦的台東挑戰賽由我國衝浪好手潘海心奪冠，王副縣長表示，今年活動首度嘗試雙主場的活動形式，以多元的海洋主題活動吸引民眾親近海洋，共計超過萬人共襄盛舉，歡迎大家明年台東見。



2021台灣國際衝浪公開賽獲得世界衝浪聯盟（World Surf League以下簡稱WSL）授權，首次以在WSL全球衝浪比賽中，具有特殊意義的SPECIALTY EVENT方式辦理賽事，也讓台灣成為2021年WSL全亞洲(APEC)國家區唯一進行衝浪賽事的國家。

2021台灣國際衝浪公開賽從11月24日開始，其中台東挑戰賽(Taitung Challenge) 創下歷年報名人數新高，雖然今年強烈東北季風帶來大浪，但選手拼勁十足、戰況激烈，所有國內外評審委員無不稱讚不已，在經過為期5天的激烈鏖戰之後，11組賽事組別冠軍從243位衝浪好手中脫穎而出，為今年賽事劃上完美句點，其中，我國衝浪好手潘海心在首次舉辦的台東挑戰賽擊敗眾多海上姣龍奪冠，另獲職業男子長板組PRO亞軍，女子組潘美心則獲職業/業餘混合女子短板組冠軍及長板組銅牌。



為期9天的東浪嘉年華推出10大海洋主題活動，除了有史都華衝浪模擬機讓民眾達成衝浪心願，還有大型風箏展演、沙灘電影院、親子沙雕、潮間帶導覽等活動。此外，精彩刺激的台灣SUP競速挑戰賽和台灣沙灘排球挑戰賽甫開放報名即秒殺，選手與觀賽民眾都一致認同台東海岸是發展海域遊憩活動的絕佳場域。東浪嘉年華的壓軸活動黑潮海洋音樂會，除邀請喜愛衝浪的排灣族歌手Matzka以1首源自於東河衝浪故事的《My Wave衝浪之歌》，呼籲各路選手「機會來了就要抓住」與大家共同勉勵之外，也邀請發熱帶樂團、屋瑪克樂團及斯奈樂團在陣陣海浪聲中帶來精彩的音樂演出。