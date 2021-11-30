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別人家的九重葛花團超夢幻　高雄男深夜開高檔休旅搬走5盆　

▲竊賊深夜開名車偷走九重葛。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳姓女子細心照顧家門前的盆栽。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名連姓男子日前經過中油宿舍區，發現有十幾盆九重葛很漂亮，深夜開著Lexus百萬休旅車回到宿舍區，徒手搬走5盆花，打算移植到自家農地。陳姓屋主隔天發現盆栽不見，氣沖沖地派出所報警，警方找出偷花男，訊後依竊盜罪送辦。

這起案件就發生在28日清晨，居住在中油宿舍區的陳姓女子，早起後習慣到家門家巡視盆栽，並替十幾盆九重葛澆水，沒想到才步出家門，驚見5盆盛開的九重葛不翼而飛，立即到派出所報案。

▲竊賊深夜開名車偷走九重葛。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲竊賊深夜開名車偷走九重葛。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳姓女子不捨地說，九重葛雖然是常見的植栽花木，但是喜愛陽光充足排水良好的地方，每年8-9月花季時，紅色的花朵胭脂招展，非常賞心悅目，她平日悉心照顧九重葛，不僅控制土壤濕度，還要經常修剪雜枝，所以即便現在已近12月，花朵仍綻放地非常美麗，被偷走的5盆九重葛至少市價5000元。

警方調查比對，發現1輛Lexus進口休旅車駕駛涉有重嫌，循線查獲連姓嫌疑人到案。經了解，連姓男子偶然經過中油宿舍區內，見到5盆花十分賞心悅目，深夜便開名車回到宿舍區，徒手將盆栽竊走，並打算移植到自家農地。全案警方依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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