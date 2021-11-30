高雄男謊報親弟資料...電腦跳出「通緝犯」！他傻眼下場更慘

▲高雄市一名陳姓騎士謊報弟弟身份，他沒想到自己弟弟竟然是通緝犯 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名機車騎士因為停等紅綠燈時使用手機，被員警發現勸導，不過就在盤查身份的時候，這名機車騎士向警方表述的資料卻跳出了「通緝犯」身份，當場讓這名機車騎士傻眼，坦承自己是謊報弟弟的身份，但也因為這樣的行為，警方對他進行搜查，結果搜出毒品。

29日上午11時左右，員警發現一位機車駕駛在停等紅燈使用手機，這名49歲的陳姓男騎士跟員警說明自己的身份，不過經過小電腦查詢之後，竟然出現「通緝犯資料」，員警立刻通報派出所的其他同仁前來支援，眼看事情越來越大條，這名陳姓騎士跟員警裝笑臉，表示「報錯了」，以為是要報車主資料。

▲高雄市一名陳姓騎士謊報弟弟身份，他沒想到自己弟弟竟然是通緝犯 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

員警將陳姓騎士先帶回派出所了解，確認他是車主的哥哥無誤，的確不是通緝犯，不過眼尖的員警卻發現他的口袋當中，有一個小小夾鏈袋，疑似是毒品，順口問一句，他眼見躲不過，坦白這包夾鏈袋當中是毒品，經過檢測確認是二級毒品安非他命，全案依照毒品危害條例送辦。

只是移送之前，陳姓騎士非常感嘆「用錯招」，他自己也沒料到多年沒有聯絡的弟弟，竟然成為了偽造有價證券的通緝案，一時謊報也讓自己進了法院。