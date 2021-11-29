曾合作天后！世運電音三太子團長毒姦少女　逼獄友打手槍下場曝

▲世運電音三太子團長阿德曾毒姦少女，這次又捲入逼獄友打手槍風波。（示意圖／123RF）

記者吳奕靖／高雄報導

一名在高雄監獄服刑的受刑人「阿義」（化名），因為外表、聲音、個性較為陰柔，遭同舍房的顏姓房長等6人性霸凌整整2個月。雖然顏男等人聲稱只是在玩遊戲，但還是被高雄高分院依利用權勢猥褻等罪，判處6人4年5個月至7年不等的有期徒刑，而其中一人還曾經是高雄世運電音三太子團的團長阿德。

判決書指出，顏男在房舍內的個人使用空間就在阿義隔壁，他2018年5月某日下午躺臥休憩時，見阿義僅穿著內褲、裸露上半身坐在地上閱讀，竟強拉對方的手撫摸生殖器；由於阿義不斷掙扎，他無法完全壓制，因此引起其他舍友注意。

沒想到其中一名曾姓舍友見狀，竟然上前協助顏男，其他則裝作沒看見或是出聲嘲笑。第一次得手之後，顏男就時常利用自己身為房長的權勢，對阿義進行性霸凌，甚至還有其他舍友加入惡行，房中8人就有6人伸出狼爪，整整持續2個多月才被發現。

曾姓舍友綽號阿德，曾經是世運電音三太子團的團長，2009年在世運演出電音三太子爆紅，也被週刊票選為年度十大風雲人物，過去還被于美人看上合作，他也在藝人王彩樺的歌曲《保庇》MV中演出，但是阿德卻沒有因此珍惜自己的表演人生，卻染上毒品，甚至開始販賣毒品。

阿德後來在澄清湖的一家汽車旅館當中辦「毒品轟趴」，過程當中找來蹺家少女在摩鐵狂歡，趁少女吸食之後性侵，最後法院依照販毒、妨害性自主罪將他判刑25年，也害他的老大一併入獄。

現在包括阿德等6人被一狀告上法院，卻辯稱當時只是在玩遊戲，沒有惡意。但阿義證稱，「我們舍房內的老大是顏男，大家都對他很恭敬。我之前有被他打過巴掌，他出手撫摸我的生殖器，都沒有人救我或阻止，他賞我巴掌跟撫摸我，在我的生活中已經不知道有幾次，我擔心反抗會更慘。」

一審6人分別被判處4年5個月至7年不等的有期徒刑。全案上訴至高雄高分院，合議庭勘驗監視器畫面、證人證詞等相關證據後，不採信顏男等人的「玩遊戲」說詞，並判身為房長的顏男7年有期徒刑，其餘5人各處以4年5個月到5年6個月的有期徒刑；只有一名王姓舍友因為從未加入欺負阿義的行列，獲判無罪，全案仍可上訴。