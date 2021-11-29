只為心中教育理想！她從小學老師變校園創辦人　學弟妹直呼：女神

▲楊傳蓮博士分享教育人生。（圖／高師大提供）

記者許宥孺／高雄報導

國立高雄師範大學傑出校友楊傳蓮博士，受邀至高師大和平校區演藝廳，以「走彎路，不回頭」為題，為今年校外實習的300位師資生演講，分享她的教育理念與從事教育工作的經驗。

演講前，楊傳蓮博士特別捐贈50本她的新作，「不回頭的勇氣：從小學老師到創辦學校，不怕走彎路的教育人生」一書，由教育系實習生饒家帆及柯旻秀二位同學代表接受，師資培育與就業輔導處處長譚大純教授代表學校，回贈學校感謝狀，感謝她贈書回饋母校的大愛無私精神。

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▲教育系實習生饒家帆及柯旻秀二位同學代表接受贈書。（圖／高師大提供）

楊傳蓮畢業於國立高雄師範大學成人教育所，之後又到國立臺灣大學管理學院在職專班商學組進修，取得商學碩士學位。她的教育人生非常精彩，歷經過小學老師、教育部國教司、新竹市課程督學、教育處長，到創辦學校，她在各個轉折階段，都以捨我其誰的勇氣，不怕彎路崎嶇，堅持朝自己的教育理想邁進。

楊傳蓮以開闊的心胸，希望能有更多的教育夥伴投入，讓未來的教育能夠遍地開花，短暫的40分鐘演講精采絕倫，與會的學弟妹們，眼神中充滿著愛慕與敬佩，宛如是他們心中的女神。

▲高師大副校長王政彥。（圖／高師大提供）

高師大副校長王政彥表示，楊博士為了實踐她的教育理念而創辦學校，這是一條充滿荊棘的教育之路，但她以「不回頭」的勇氣，即使繞彎路也要堅持自己的理念，不怕挫折的勇往直前，其精神令人感動與感佩。