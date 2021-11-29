　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黑心農民版《神鬼交鋒》！變造有機蔬菜貼紙　害國中生吞毒菜

▲▼陳姓農民變造有機蔬菜標章，剪下貼上手法粗糙遭營養師識破。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳姓農民變造有機蔬菜標章，剪下、貼上手法粗糙遭營養師識破。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台南一名陳姓農民曾使用舊式有機認證標章遭停權，他為了繼續出貨，向大型量販店進口蔬菜，再將包裝上的「有機標章」貼紙剪下，貼在自行分裝的蔬菜包上，並出貨給台南某農會，後又轉售給2所國中，營養師發覺貼紙破損向上舉報，保二刑大日前執行搜索並查扣多項證物，將陳姓農民函送法辦。

▲▼陳姓農民變造有機蔬菜標章，剪下貼上手法粗糙遭營養師識破。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳姓農民曾使用舊式認證標章遭停權。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，陳姓農民過去種植有機蔬菜供應給台南農會和學校，但一年多前蔬菜檢出農藥殘留遭停權一次，陳姓農民申請復權後卻使用舊式標章，因此遭停權。

▲▼陳姓農民從量販店購買有機蔬菜再自行分裝。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼陳姓農民將量販店買來的有機蔬菜標章剪下，重新黏貼於新包裝上，並偽造「外標示」內容。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼陳姓農民從量販店購買有機蔬菜再自行分裝。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳姓農民便到大型量販店和其他有機農場購買蔬菜，再將上頭的「有機標章」貼紙剪下，重新黏貼到自行分裝的包裝上，並偽造「外標示」內容，兩者拼湊後將不合格的蔬菜販售出去。

細心的學校營養師發現，蔬菜標籤常有破損，包裝也零零散散，外包裝上載的有機標章字號也與業者食登系統出貨資料不符，因此向上通報由檢警追查。

▲▼警方日前至陳姓農民開設的農場執行搜索。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼警方日前至陳姓農民開設的農場執行搜索。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼警方日前至陳姓農民開設的農場執行搜索。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方日前持搜索票至陳姓農民開設的農場、住處執行搜索，現場查扣偽造出貨標示單、學校送貨單、標籤、農民收據、有機標章貼紙、隨身碟及手機等證物

警方調查，陳姓農民於2020年9月至2021年8月，前後向大型量販店、其他有機農場購買60公斤有機蔬菜，加工包裝後，卻售出250公斤有機蔬菜，出口量逾4倍，不排除中間有混雜自己所種，至於不法所得仍估算中。警方訊後依違反商標法、刑法詐欺、偽造文書罪及有機農業促進法，訊後將陳姓農民函送法辦。

【更多新聞】

李智凱12月結婚！ 攜「準李太太」首露面羞回：只是身分轉變

高雄單親媽養4子　兒苦讀考上國立大學「畢業賺錢孝順母親」

高雄商圈夜市券加碼10萬份！　11／29起49處換發時間出爐

草地驚見老鼠藥！愛狗人士炸鍋批「缺德」　衛武營認了他們放的

提醒這樣騎太危險...遭外送員嗆「俗辣來釘孤支」　他怒PO網提告

ET快訊
明年「逢九7生肖」坎坷多災！不只歲數有9「這類人」也會招厄
快訊／北市刑大遭搜索！　1組長被當場帶走
花20元中頭獎！他沒在北部買房　女兒超感謝
英國爆Omicron社區傳播！3天增至9確診　部分無非洲旅遊
被爆31歲存到5千萬！Joeman「神回1句」　網秒懂：更羨
好萊塢大咖女星確診！　憔悴拒上鏡：覺得自己很垃圾
快訊／歐洲又一國淪陷！13人中Omicron　全和球隊有關

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市刑大經濟組長陳建志喝花酒又爆涉貪　檢察官親自帶隊搜索7處

裝「震樓神器」報復樓上鄰居檢舉　餐廳老闆沒和解仍緩刑

快訊／遭檢舉喝花酒被拔官　北機站帶回北市刑大組長陳建志

不孝子搶老爸41萬！他蒙面持玩具槍得手　父庭上求情獲輕判

宜蘭怪男學校附近電桿「堆大石」　清完又堆還撞傷員警左腳

「情色教主」雪碧成法院認證小三！為已婚音樂老闆產女判賠金額曝

黑心農民版《神鬼交鋒》！變造有機蔬菜貼紙　害國中生吞毒菜

雲林婦遭詐匯出20萬　3分鐘後「驚醒」報案追回血汗錢

R8超跑害命現場再傳車禍！女騎士詭撞畫面曝　她倒地濺血送醫

曾合作天后！世運電音三太子團長毒姦少女　逼獄友打手槍下場曝

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

無照酒駕「鐵架沒綁好」轉彎噴出　騎士載運妻閃不及！輾過慘自摔

騎士高速撞上轉彎汽車超驚險！　神技術翻一圈越引擎蓋完美落地

鄧佳華深夜直播爆哭...頭撞牆 飆淚喊「宜軒」：我該忘記妳了

鄧佳華真的騎YouBike跑外送　 曝「接110單獎金」：有粉絲合照

北市刑大經濟組長陳建志喝花酒又爆涉貪　檢察官親自帶隊搜索7處

裝「震樓神器」報復樓上鄰居檢舉　餐廳老闆沒和解仍緩刑

快訊／遭檢舉喝花酒被拔官　北機站帶回北市刑大組長陳建志

不孝子搶老爸41萬！他蒙面持玩具槍得手　父庭上求情獲輕判

宜蘭怪男學校附近電桿「堆大石」　清完又堆還撞傷員警左腳

「情色教主」雪碧成法院認證小三！為已婚音樂老闆產女判賠金額曝

黑心農民版《神鬼交鋒》！變造有機蔬菜貼紙　害國中生吞毒菜

雲林婦遭詐匯出20萬　3分鐘後「驚醒」報案追回血汗錢

R8超跑害命現場再傳車禍！女騎士詭撞畫面曝　她倒地濺血送醫

曾合作天后！世運電音三太子團長毒姦少女　逼獄友打手槍下場曝

最狂街頭高手一次看！Red Bull Mind The Gap台灣決賽12／4嗨翻西門

助愛奇兒家庭！天使心家族推公益禮盒、慈善音樂會

2022最強黑馬！4生肖「升官＋脫單」運勢從年頭旺到年尾

「情色教主」雪碧一審遭判「賠償林咚咚」　曝下一步：謝謝關心！

【廣編】阿滴代言「長群享享CITY」　首場沙龍談斜槓

LINE Pay退出一卡通股東！　LINE Pay Money擬年底前更名

雙北居住大不易　侯友宜與信義房屋周俊吉為青年開解方

防疫保單賠爆！泰國保險公司超後悔　請求100％退費撤銷保單

澳洲總理喊「勿向好戰中國示弱！」　外交部：台灣是不可或缺一環

特殊美感！中衛金銀「雪花故障碼」口罩　上架開賣時間曝　

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

社會熱門新聞

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

甜美女大生坐R8慘死　貼心提醒父母「最後一句話」曝

OL夜店被強暴　壯男扯：是她硬要

獨／R8男遭爆是討債集團成員　愛混夜店炫富　

雪碧成法院認證小三　判賠正宮45萬

台中男被甩棍狂毆　4人被逮

國中生「防狼噴霧當香水」教室噴灑！釀11人送醫

關鍵警是他！1異狀查出女房東遭悶殺

23歲女跟男友夜遊爆頭亡！父母「試管3次才生下」接死訊心碎

老公表妹玩亂倫SOD！　人妻抓包鹹濕對話崩潰

高雄監獄集體性霸凌6玩1　下場曝光

激戰片遭前男友PO網！朋友3年後發現

堅持送6歲兒上學！新店爸疑心臟病發「自撞路樹」亡

更多熱門

相關新聞

南市中西區「古味」遊客多　老透天鍍金！房價年漲5成

南市中西區「古味」遊客多　老透天鍍金！房價年漲5成

中西區是台南發展最早的區段，也仍是台南最熱鬧的地方，尤其國華街、新光三越台南新天地等區塊遊客更是絡繹不絕，今年房價也有長足發展，房仲業者透露今年漲幅約2~3成，老舊透天更有約5成漲幅，新建案房價則已站上3字頭。

金門縣政府參訪大台南智慧交通中心

金門縣政府參訪大台南智慧交通中心

國中生「防狼噴霧當香水」教室噴灑！釀11人送醫

國中生「防狼噴霧當香水」教室噴灑！釀11人送醫

12月3日台南將辦理聯合徵才

12月3日台南將辦理聯合徵才

台南市消防局穿金戴銀

台南市消防局穿金戴銀

關鍵字：

台南農會國中有機蔬菜標章營養師神鬼交鋒黑心農民農藥超標保二刑大

讀者迴響

熱門新聞

兇猛Omicron初估可「1傳50」！重症醫勸：這100天內待在家追劇

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

江宏傑淚崩求救「有點撐不下去」　認低潮封閉大哭

台商6字問候超心酸　近20萬人被除籍

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

成人第3劑要打了　青少年恢復接種第2劑

女大生坐R8枉死「幫忙的會有事？」　119車隊長解答

天龍人輸了？最富村莊在「中部」最窮身家也破億

Omicron初期症狀曝　極輕微且不會失去嗅覺！

中信銀薪轉戶驚傳集體遭盜刷！　銀行：已退刷換卡

石二鍋「新制度曝光」　網嗨：要吃爆

日本閃電鎖國！Omicron來襲　商務、留學入境全喊卡

6歲小周周音樂考試　老師神舉例

張蘭直播突爆「汪小菲遭陳建州掐脖」壓地上打！

更多

最夯影音

更多
超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！
白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面