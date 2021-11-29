黑心農民版《神鬼交鋒》！變造有機蔬菜貼紙　害國中生吞毒菜

▲陳姓農民變造有機蔬菜標章，剪下、貼上手法粗糙遭營養師識破。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台南一名陳姓農民曾使用舊式有機認證標章遭停權，他為了繼續出貨，向大型量販店進口蔬菜，再將包裝上的「有機標章」貼紙剪下，貼在自行分裝的蔬菜包上，並出貨給台南某農會，後又轉售給2所國中，營養師發覺貼紙破損向上舉報，保二刑大日前執行搜索並查扣多項證物，將陳姓農民函送法辦。

▲陳姓農民曾使用舊式認證標章遭停權。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，陳姓農民過去種植有機蔬菜供應給台南農會和學校，但一年多前蔬菜檢出農藥殘留遭停權一次，陳姓農民申請復權後卻使用舊式標章，因此遭停權。

▲▼陳姓農民將量販店買來的有機蔬菜標章剪下，重新黏貼於新包裝上，並偽造「外標示」內容。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳姓農民便到大型量販店和其他有機農場購買蔬菜，再將上頭的「有機標章」貼紙剪下，重新黏貼到自行分裝的包裝上，並偽造「外標示」內容，兩者拼湊後將不合格的蔬菜販售出去。

細心的學校營養師發現，蔬菜標籤常有破損，包裝也零零散散，外包裝上載的有機標章字號也與業者食登系統出貨資料不符，因此向上通報由檢警追查。

▲▼警方日前至陳姓農民開設的農場執行搜索。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方日前持搜索票至陳姓農民開設的農場、住處執行搜索，現場查扣偽造出貨標示單、學校送貨單、標籤、農民收據、有機標章貼紙、隨身碟及手機等證物

警方調查，陳姓農民於2020年9月至2021年8月，前後向大型量販店、其他有機農場購買60公斤有機蔬菜，加工包裝後，卻售出250公斤有機蔬菜，出口量逾4倍，不排除中間有混雜自己所種，至於不法所得仍估算中。警方訊後依違反商標法、刑法詐欺、偽造文書罪及有機農業促進法，訊後將陳姓農民函送法辦。

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