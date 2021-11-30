快訊／大型車注意！乘客未繫安全帶　駕駛人最高罰6千

▲4歲以上乘客搭乘大型車未繫安全帶，將處駕駛人新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

今年3月發生遊覽車在蘇花公路自撞山壁事故，釀6死、39傷悲劇，也讓遊覽車繫安全帶的議題受到討論。立法院會30日三讀通過《道路交通管理處罰條例》第31條修正案，增訂4歲以上乘客搭乘大型車未繫安全帶，處駕駛人新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰；並加重營業大客車駕駛人未繫安全帶的罰鍰額度，從現行的1500元，提高至2000元。

三讀條文明定，汽車行駛於道路上，其駕駛人、前座或小型車後座乘客未依規定繫安全帶者，處駕駛人新臺幣1500百元罰鍰；營業大客車駕駛人未依規定繫安全帶者，處駕駛人新臺幣2000元罰鍰。但營業大客車、計程車或租賃車輛代僱駕駛人已盡告知義務，乘客仍未繫安全帶時，處罰該乘客。

三讀條文明定，汽車行駛於高速公路或快速公路，違反前項規定或大型車乘載4歲以上乘客未依規定繫安全帶者，處駕駛人新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。但營業大客車、計程車或租賃車輛代僱駕駛人已盡告知義務，乘客仍未繫安全帶時，處罰該乘客。

另外，立法院今天也通過《道路交通管理處罰條例》第18條修正案，大型車新增未來必須安裝「防捲入裝置」，至於裝置細節和辦法，以及宣導緩衝期，由交通部另訂。

三讀條文明定，汽車未依規定裝設行車紀錄器、行車視野輔助系統或防止捲入裝置者，處汽車所有人新臺幣1萬2000元以上2萬4000元以下罰鍰。汽車依前項規定裝設之行車紀錄器、行車視野輔助系統或防止捲入裝置無法正常運作，未 於行車前改善，仍繼續行車者，處汽車所有人新臺幣9000元以上1萬8000元以下罰鍰。