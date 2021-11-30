我姑姑立委！他違法爽領600萬　私校學生衰買單

▲健行科大董事會風波不斷，董事長家族也曾遭投訴帶頭承攬校內工程，但校方否認。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

擁有1萬1,000名學生的健行科技大學再爆醜聞！該校董事會現有9名專任董事，人數堪稱私校之最，每年共領校方近千萬元薪水，已被教育部教學評鑑要求撙節開支。本刊進一步接獲投訴，在董事會擔任專任董事的鄭憲鴻，不但有個「前立委姑姑」，6年來還溢領健行科大600多萬元薪水，全由校產支出。教育部調查後認定違法，已去函要求校方必須全數追回。

「學校每年都挹注充分的經費在硬體設施，還有各項設備的添置。」健行科技大學校長李大偉9月在對大一新生的談話影片中強調，健行學生人數約1萬1,000名，算是具有規模的私立科技大學，過去幾年，學校獲得教育部深耕計畫、技職再造計畫、還有獎補助款等相關經費的支持，讓學校在教學環境及設備方面，遠優於區域內的其他科技大學。

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▲健行科大專任董事鄭憲鴻遭爆連6年違法領薪共約600萬元，他的姑姑是國民黨前立委鄭金玲。圖為2人2018年出席中國山西的晉中職業技術學院交流活動。（圖／翻攝晉中職業技術學院網站）

然而，每年學雜費收入超過10億元的健行科大，董事會卻一再爆出醜聞。本刊6月曾披露，董事長家族遭投訴帶頭承攬校內工程，分包給6家友好的廠商，多年下來已賺走學校近7億元經費，教師、系所欲申請相關教學、採購等經費卻屢屢受阻，董事會遭質疑中飽私囊。儘管校方當時宣稱一切合乎規定，但爭議不只如此，本刊進一步接獲投訴，在董事會擔任專任董事的鄭憲鴻，不僅有個「前立委姑姑」，6年來還在民間擔任公司負責人，等於違法領雙薪、雙頭賺。

教育部官員接受本刊採訪證實，鄭憲鴻的確溢領專任董事薪酬6年約600多萬，已去函要求校方必須全數追回，依《私校法》將要求限期改善，若屆期未改善，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並可按次處罰至改善為止，若校方未全數追回款項，因校產牽涉全校師生權益及校務運作，不排除刪減該校未來的獎補助金額度。



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