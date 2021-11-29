快訊／高雄輕軌又挨撞！女騎士違規撞上列車頭　高捷將求償

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

最新消息！高雄一名胡姓女子29日中午12點多騎乘機車行經路口時，與行駛而過的輕軌列車發生擦撞，胡姓女子未受傷，不過事故造成列車頭刮傷毀損，輕軌也暫停營運20分鐘。高捷公司表示，若確定肇責為機車違規，將進行求償。

▲高雄輕軌又與機車發生擦撞事故。（圖／記者吳世龍攝）



這起事故就發生在29日中午12點37分，一名胡姓女子騎乘機車於凱旋路，並右轉到二聖一路時，未注意到輕軌號誌，與輕軌列車頭發生擦撞，所幸女子沒有受傷。

▲事故造成輕軌暫停營運20分鐘。（圖／記者吳世龍攝）

胡姓女子表示，她不熟這裡的路況，以為綠燈就能右轉，沒注意就右轉了，剛轉彎就發現輕軌已經開過來，來不及反應了。

高雄捷運表示，輕軌列車從C37輕軌機廠站下行往C36凱旋二聖站方向行駛時，於二聖路口遭機車擦撞，車上當時有乘客3人，列車緊急停車後，乘客與騎士均沒有受傷，後續清車後請旅客前往其他車站或改搭其他交通工具。

高捷指出，初步判斷為機車未遵守交通號誌違規右轉，輕軌列車前方車頭飾板擦傷，12:57事故列車自力移動回機廠檢修，正線恢復正常營運。後續如警方確定肇事責任為機車違規，高捷公司將會進行求償。