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康文賢及林千祐榮獲2021總統教育獎　雲林縣長張麗善嘉勉

▲林千祐主動學習善用時間與方法學習英語的精神，此種發揚生命正向的力量，激發出所有孩子的英語學習動機與熱情，為他們帶來繼續努力的力量，獲得今年的總統教育獎，實至名歸。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林千祐主動學習善用時間與方法學習英語的精神，此種發揚生命正向的力量，激發出所有孩子的英語學習動機與熱情，為他們帶來繼續努力的力量，獲得今年的總統教育獎，實至名歸。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2021總統教育獎雲林縣有2名學生獲獎，雲林科大康文賢同學(目前為碩二生)及雲林國中林千祐同學(目前就讀文藻外語大學一年級)。雲林縣長張麗善特別親自接見並頒贈獎狀及禮品嘉勉得獎學生，對於能夠勇於面對逆境，以順處逆、發揮人性積極面、力爭上游、出類拔萃，給予極大的肯定。

康文賢罹患先天上成骨不全症(俗稱：玻璃娃娃)，歷經遭遇車禍，造成脊髓神經受傷，導致下半身癱瘓，但文賢不因此而受挫，反而更積極上進勇於面對人生，從車禍到復學完成高三學業，歷程雖然艱辛，但卻讓康文賢更珍惜每個學習機會，在大學階段更憑藉自己的努力，考取了12張財務金融相關證照。

康文賢因家中經濟狀況不穩，為了精進自己培養自主謀生能力，不讓自己成為家人負擔，選擇就讀雲科大財務金融研究所，也擔任「台積電校園服務代表」，持續培養自己的職場能力，立志成為專業金融人才，貢獻所學。

林千祐家境不寬裕，除了在課餘時間幫忙父親做碗粿生意外，更從小在父母親用心營造的「英語環境」下認真學習，在英語領域表現突出，參加國中英文多益測驗，從未補習卻能拿到九十九分，林千祐除了在學習上的勤奮外，更能主動協助同學突破障礙勇於開口說英語。

林千祐克服學習環境的限制，主動學習善用時間與方法學習英語的精神，此種發揚生命正向的力量，激發出所有孩子的英語學習動機與熱情，為他們帶來繼續努力的力量，獲得今年的總統教育獎，實至名歸。

雲林縣長張麗善表示，康文賢、林千祐在逆境中用正向積極的態度面對每一天，獲選總統教育獎實至名歸，也感謝他們給雲林子弟正向示範，只要有正面向上的決心，就能開創美好未來。

▲林千祐主動學習善用時間與方法學習英語的精神，此種發揚生命正向的力量，激發出所有孩子的英語學習動機與熱情，為他們帶來繼續努力的力量，獲得今年的總統教育獎，實至名歸。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲康文賢為了精進自己培養自主謀生能力，選擇就讀雲科大財務金融研究所，也擔任「台積電校園服務代表」，持續培養自己的職場能力，立志成為專業金融人才貢獻所學。（圖／記者蔡佩旻攝）


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