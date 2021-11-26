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與神同行閱讀更有力　 西螺福興宮捐贈限量借閱證500張推廣閱讀

▲西螺福興宮致贈500張悠遊卡文創品將作為借閱證，作為雲林縣政府推動的電子票證結合圖書借閱證活動，民眾可透過借閱集點獲得抽獎機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺福興宮致贈500張悠遊卡文創品將作為借閱證，作為雲林縣政府推動的電子票證結合圖書借閱證活動，民眾可透過借閱集點獲得抽獎機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

閱讀是國家文明與競爭力的指標，西螺福興宮今(25)日致贈500張悠遊卡文創品予雲林縣政府，讓悠遊卡可結合借書證功能作為雲林縣公共圖書館借閱證。並由雲林縣政府文化觀光處長陳璧君處長受贈，在縣議員游淑雲和東南國中羽球隊學生共同見證下「與神同行閱讀更有力」，對於縣府推動閱讀風氣給予高度肯定。

文化觀光處長陳璧君表示，縣府致力推動雲林閱讀風氣，希望閱讀成為雲林每一位縣民的日常，感謝西螺福興宮願意與雲林縣政府共同推動「與神同行，閱讀更有力」快閃借閱抽好禮活動，所獲致贈500張悠遊卡文創品將作為借閱證，作為雲林縣政府推動的電子票證結合圖書借閱證活動，民眾可透過借閱集點獲得抽獎機會。

西螺福興宮楊文鐘董事長表示，閱讀是國家文明與競爭力的指標，因此非常支持縣府各項閱讀活動，福興宮秉持「為未來而閱讀，為未來而典藏」的理念，不僅努力將文化資產積極保存，也努力將這些文物資料出版成系列套書，更希望能藉此用不同形式與合作將太平媽慈悲的精神，一同推廣出去及護持於大眾。

雲林縣議員游淑雲提到，書中自有黃金屋，大眾能從書籍中獲取許多知識，也透過縣府努力的推動閱讀，讓雲林縣的閱讀風氣拓及到縣內各個角落，讓整個雲林都能成為你的圖書館。
 
文化觀光處說明，感謝西螺福興宮與北港武德宮共同支持，全縣公共圖書館於2021年12月1日起至2022年1月2日辦理；5本書可集1點，集滿6點即獲得1次抽獎機會，集越多抽獎機會越高，歡迎大家一同參與，抽獎日期將訂於111年1月底前辦理，詳細時間再行公告。希望民眾與神同行共同沉浸在書香氣息，不僅得到知識的力量，還有機會獲得神明特別加持的力量。

▲西螺福興宮致贈500張悠遊卡文創品將作為借閱證，作為雲林縣政府推動的電子票證結合圖書借閱證活動，民眾可透過借閱集點獲得抽獎機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺福興宮致贈500張悠遊卡文創品將作為借閱證，作為雲林縣政府推動的電子票證結合圖書借閱證活動，民眾可透過借閱集點獲得抽獎機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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