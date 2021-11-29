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西螺太平媽籃球發展協會成立　40年資深教練獲終生成就獎

▲「西螺太平媽籃球發展協會」在籃球130歲、太平媽籃球賽第13屆的今年正式成立。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「西螺太平媽籃球發展協會」在籃球130歲、太平媽籃球賽第13屆的今年正式成立。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺福興宮太平媽，每年都選在中秋節後舉行「螺陽迎太平」遶境大會，今年雖暫停遶境但系列活動照常舉辦，其中三對三籃球比賽已邁入第13年，在西螺福興宮董、監事會支持下，11月30日正式成立「西螺太平媽籃球發展協會」，成立大會中特別邀請資深籃球教練「陳其發老師」獲頒終身成就獎。

西螺福興宮13年前於「螺陽迎太平」遶境大會系列活動中首辦封路三對三籃球比賽，當時即湧入上百隊報名參與，往年盛況愈加報名隊伍均逾200隊，今年因疫情關係，僅開放108隊報名，不到1天即秒殺，可見吸引力之大。

▲「西螺太平媽籃球發展協會」在籃球130歲、太平媽籃球賽第13屆的今年正式成立。（圖／記者蔡佩旻攝）

今年因疫情關係，僅開放108隊報名，不到1天即秒殺，可見吸引力之大。（圖／西螺福興宮提供）

西螺福興宮董事長楊文鐘於西螺農工就學時即是校隊球員，在陳其發教練的啟蒙下，喜愛籃球運動，至今持續推廣不遺餘力。「西螺太平媽籃球發展協會」選在籃球賽決賽當天正式成立，別具意義，協會理事長由楊文鐘擔任，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞到場祝賀並頒發立案證書，而榮譽顧問「陳其發教練」更獲頒終身成就獎。

陳其發老師於1981年開始帶領「西螺農工」籃球隊任教練職，當時在國內高中籃球界是響噹噹的大人物，陸續帶領男女球員打出多次高中籃球聯賽冠軍、全國前六名數次的豐碩戰績；陳其發教練不僅致力於高中籃球，2006年於西螺農工退休後仍持續關注青年籃壇，其貢獻實令人尊崇，今年恰巧滿40年，獲頒終身成就獎可謂實至名歸。

▲「西螺太平媽籃球發展協會」在籃球130歲、太平媽籃球賽第13屆的今年正式成立。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣副縣長謝淑亞到場祝賀並頒發立案證書。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，西螺福興宮長期對於籃球都非常的支持，三對三籃球賽已連續13年辦理，響應許多籃球選手的期待與希望；不只是把宗教文化發揮得淋漓盡致，甚至結合社區結合運動，為社會帶出正面風氣，讓身心靈都健康這也是宗教信仰最重要的福祉，在此給予楊文鐘董事長肯定及讚賞。

▲「西螺太平媽籃球發展協會」在籃球130歲、太平媽籃球賽第13屆的今年正式成立。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲陳其發老師於1981年始帶領「西螺農工」籃球隊任教練職，2006年於西螺農工退休後仍持續關注青年籃壇，其貢獻實令人尊崇，今年恰巧滿40年，獲頒終身成就獎可謂實至名歸。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣議員李明哲表示，籃球起源於1981年至今已130年，國內籃球運動人口換算出來約有300萬，如此普及的運動人數幾乎每個人小時候都摸過籃球，個人在參與籃球運動淵源大約在30年前，也取得大專籃球裁判及台北市籃球委員會裁判資格，而楊董事長曾經也是籃球好手，如今結合運動青年成立西螺太平媽籃球發展協會，對在地的籃球發展給予助力值得讚賞。

西螺太平媽籃球發展協會理事長楊文鐘表示，在籃球130歲、太平媽籃球賽第13屆的今年成立發展協會，相當感謝縣長及地方縣議員對西螺太平媽籃球發展協會相挺及認同，往後將持續推廣籃球運動發展，期待縣府仍給予支持，讓青少年一同來從事正當休閒活動，也讓雲林孕育更多籃球新秀。

▲「西螺太平媽籃球發展協會」在籃球130歲、太平媽籃球賽第13屆的今年正式成立。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善於開球前小試身手，投籃成功。（圖／記者蔡佩旻攝）


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