嘉義縣特色咖啡農園　阿里山鄉梅山鄉獲獎潛力股產區

▲ 嘉義特色咖啡農園之旅。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣咖啡豆種植面積超過186公頃，為建構咖啡品牌莊園特色，讓更多人知道嘉義咖啡獨特風味，盤點175家咖啡農園，打造「嘉義縣咖啡三部曲建置計畫－啡嚐嘉義」，特別規劃11月30日及12月1日兩天一夜的嘉義特色咖啡莊園之旅「與尋豆師同行」，邀請10位咖啡名師、網紅圖佳及關心台灣咖啡發展現況的媒體朋友，一同尋訪10家嚴選咖啡農園。

嘉義縣是近年「臺灣國產精品咖啡豆評鑑」得獎最多的縣市，阿里山鄉打進SCA國際精品咖啡總決賽，為世界第11強的咖啡產區，其中創下國際卓越咖啡聯盟（ACE）競標有史以來最高價紀錄的卓武山咖啡農場，更是睥睨世界咖啡舞台；梅山鄉是獲獎數急起直追的潛力股產區，如琥珀社咖啡莊園得獎無數，施行自然農法、友善種植，農園內有烘豆體驗教室供遊客深度旅遊。

本次探訪之旅路線為豆讚咖啡莊園、優遊吧斯瑪翡咖啡莊園、鄒築園、名陽園、山石園、青葉咖啡莊園、鼎豐珈琲莊園、瑞里小公主咖啡、科子林咖啡等。

參與的咖啡師有李秉達（國際咖啡品質鑑定師SCA精品咖啡協會訓練師、考官）、張智翔（CQI Q Grader咖啡品質鑑定師）、方政倫（嘉義縣咖啡產業發展協會理事長）、黃宥澄（2018WCE世界咖啡烘焙台灣選拔賽 亞軍）、郭柏佐（AST國際咖啡精品協會認證講師、認證考官）、張書華（2018WCE世界咖啡烘焙台灣選拔賽 亞軍）、涂邦珏（2018WCE世界咖啡烘焙台灣選拔賽 亞軍）、楊明勳（SCA Specialized Instructor 美國精品咖啡協會專業講師）、黃嘉宏（蠻荒咖啡負責人）、陳志銓Lance（日出印象咖啡負責人）等人，透過實際踩點，深化不同產區故事，進行五感體驗的巡禮，轉化對嘉義咖啡的原有認知，形塑莊園體驗的品牌風味。

特色咖啡莊園之旅透過「尋豆師同行」發掘他們眼中嘉義咖啡的產區特色，以及必買莊園經典咖啡豆，藉專業角度，分析嚴選咖啡品牌莊園特色，作為第一波風味見面會，進而推廣嘉義精品咖啡的精進、獨特與豐美。