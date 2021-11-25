世界茶博會因疫情停辦　南投縣春節燈會將同步舉辦茶與咖啡展售會

▲南投縣長林明溱拍攝影片，號召國人明年新春到南投賞燈會品好茶。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

今年因新冠肺炎疫情，導致南投年度重頭戲世界茶業博覽會停辦，縣政府為促進茶葉及咖啡行銷，將於春節南投燈會期間，同步在會展中心舉辦「茶與咖啡展售會」，提供茶農與咖啡農最佳平台，也讓今年無緣逛茶博、買好茶的國人到南投品茶和喝咖啡。

「台灣茶世界香，南投好茶尚介夯。」縣長林明溱24日也特地到竹山鎮遊山茶訪茶文化館，與總經理葉淑盆及青年農民一同拍攝農特產宣傳影片；他表示南投縣是全國茶葉產量、種植面積數一數二的縣市，今年的疫情嚴重影響茶農生計，縣府將利用春節機會舉辦活動，讓茶農有機會將最好的茶賣給全國民眾，歡迎大家過年期間到南投看燈會、逛花海、賞水舞，品嘗南投好茶。

葉淑盆說，遊⼭茶訪建造國際標準製茶⼯廠，並將製造、加工、包裝全都透明化，讓消費者看得見，也貼近、了解、喜愛、將茶融入⽣活中，是⼀處清幽及分享茶知識的好場所，歡迎大家來南投旅遊時，感受茶的文化與內涵。

縣府指出，茶是世界三⼤主要飲料之⼀，依據統計⽬前世界茶葉總⽣產量超過350萬公噸，其中紅茶約246萬公噸占70 %，綠茶83萬公噸占24%，其他茶類約21萬公噸占6%，世界茶葉市場仍在不斷擴⼤。



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