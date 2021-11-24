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驅魔哥闖女僕店找「小愛」　撕毀人形立牌再打女店長嗆：砍妳的頭

▲▼驅魔哥闖女僕店怒喊「奉耶穌基督之名，魔鬼離開」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林男到女僕餐廳找不到熟識的「小愛」，對其他女員工伸出手掌說要幫忙驅魔。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北林姓男子去年多次闖入西門町1間女僕餐廳，找不到熟識的女員工「小愛」，伸出手掌作勢要幫女員工驅魔，店內人員多次制止阻擋，林男卻一來再來，先前已經因為撕毀店家的人形立牌被判刑，今年又兩度對阻擋他進入的店長揚言「砍你的頭」、打傷店長，台北地檢署24日依恐嚇、傷害等罪起訴。

據了解，林男過去是萌姬女僕餐廳的常客，2020年間，他熟識的女店員「小愛」休息一段時間，林男因為找不到小愛，不顧店員勸阻，硬闖店內，伸出右手，以手掌對著其他新進女僕大喊「奉耶穌基督之名，魔鬼離開」，嚇得女僕花容失色。

▲▼驅魔哥闖女僕店怒喊「奉耶穌基督之名，魔鬼離開」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林男宣稱自己是上帝耶和華派來的，不但損壞店內財物，還樣言要砍下店長的頭。（資料照／記者邱中岳翻攝）

2020年10月27日，林男再次闖入女僕店，撕毀女僕造型人形立牌頭部，女僕立牌成了無頭女屍，店家憤而提告，台北地院審理認為，林男患有思覺失調症，影響到行為時的辨識能力，減刑後將毀損人形立牌案判刑3月，得易科罰金。

沒想到林男在毀損案偵審期間，又分別在2021年1月、4月間，2度闖入店內，宣稱自己是上帝耶和華派來的，要幫人驅魔，打傷阻擋他進入的店長，還放話：「砍你的頭」，檢察官調查後，再將林男分別依恐嚇、傷害等罪嫌提起公訴。

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