蔡英文稱林靜儀當選「生育率提高」　陳學聖：講生育率顏家才是好榜樣

▲前立委陳學聖。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文日前在台中出席公投說明會時，不忘為台中第二選區立委補選候選人林靜儀催票，還開玩笑稱「林靜儀如果當選立委，我相信中二選區的生育率一定會大大提高」。對此，前國民黨立委陳學聖表示，如果沒有人生，婦產科醫師再能幹，也無從接生，「蔡英文要想讓中二選區生育率提升，顏家才是最好的榜樣。」

對於蔡英文提及，若林靜儀當選，中二選區生育率一定會大大提升，陳學聖指出，林靜儀是婦產科醫師，如果沒有人生，婦產科醫師再能幹，也無從接生，「所以重點在於要有人生！」

陳學聖表示，偏偏這回中二選區補選，林靜儀的對手顏寬恒一家，如果不是選舉砲火傷的太凶，蔡英文要想讓中二選區生育率提升，顏家才是最好的榜樣，「因為他們真的作到了！」

陳學聖表示，現年61歲的顏清標17歲時結婚，大兒子顏寬恒17歲時、小兒子顏嘉儀16歲時，也不遑多讓，都因女友懷孕而結婚，顏清標在18歲結婚當上父親，顏寬恒也在18歲結婚生子，顏嘉儀更是在17歲就結婚生子，2014年當時19歲的顏寬恒長女顏鈺蓁也傳承家族「優良傳統」。顏寬恒和顏清標則都在36歲當上阿公，顏清標也在54歲升格成為阿祖。

對於蔡英文「生育率」一說，陳學聖指出，本來想當笑話，沒想到若以蔡英文的標準來論評候選人，林靜儀可能只是用說說的，顏家可真是已腳踏實地生出來了，「這好像也蠻像這兩組候選人的選舉風格。不是嗎？」