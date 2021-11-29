藍委建議蔡英文卸任前出訪歐洲　吳釗燮：目前沒有任何規劃

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委馬文君29日指出，近期台灣跟幾個歐洲國家互動頻繁，也讓大家覺得關係升溫，詢問總統蔡英文在卸任前，有沒有可能出訪歐洲。對此，外交部長吳釗燮表示，外交部還在持續觀察，目前沒有任何規劃。

「2021年開放國會論壇」將於12月2、3日登場，屆時將以視訊與實體同步舉行，視訊部分共有15國、21位國會議員線上參與，包括美、日、德、法、英、歐盟等國議員，實體部分則有5國、12位國會議員親自出席，其中波羅的海3國就有10位國會議員來台。

立法院外交及國防委員會29日邀請吳釗燮、國防部長邱國正、僑委會委員長童振源、退輔會副主委李文忠等人就「12月18日全國性公民投票各部會維持行政中立之作為及檢討」為題提出報告，並備質詢。

馬文君質詢時指出，最近全球新冠肺炎疫情緊張，歐洲也算是比較嚴峻的地方，卻有很多國會議員、國外的貴賓相繼來訪，不知道到底背後的實質目的與原因是什麼，而其實除了美國的協助之外，台灣也付出很多代價。

馬文君認為，既然台灣跟歐洲國家的關係變好，近期也跟幾個國家的互動非常頻繁，讓大家覺得關係升溫、變好了，詢問蔡英文在卸任總統之前，有沒有可能出訪歐洲。

吳釗燮回應，台灣跟歐洲國家關係的升溫，是基於價值與理念，「我們的良善、民主是被看到的」，也因此歐洲很多國家都願意跟我們進行交往、提升關係，至於是否會安排總統出訪，外交部還在持續觀察，「但是目前沒有任何規劃」。

馬文君建議，台灣現在已經丟失了很多邦交國，如果跟歐洲有這樣的機會，可以讓大家覺得台灣跟很多國家關係升溫，因此希望可以促成、 安排蔡英文在卸任之前，可以有出訪歐洲的機會。

對此，吳釗燮則說，「謝謝委員的關心，委員的期待我們會列入考量」。