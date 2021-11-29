小四女遭男同學踹脊椎！家長怒控虐殺未遂　教育處曝和情書有關

▲台中某國小傳出疑似霸凌事件。（圖／翻攝自臉書）



記者白珈陽、游瓊華、林冠吟／台中報導

台中某國小傳出疑似霸凌事件！有網友在臉書社團上發文指控，台中某國小四年級學生體型已接近成人，卻長期無差別無理由霸凌班上同學，讓小朋友回家也不敢和父母說，直到23日遭該名同學踹脊椎、掐脖子受傷才讓整起事件曝光，怒批校方根本無法保證小孩的生命安全，更喊話必須要給施暴方制裁和譴責。

有網友在臉書社團上爆料指控，台中某國小四年級學生，其體型卻已接近成人，但卻疑似長期無差別、無理由的對班上同學有「虐殺（未遂）」行為，而受傷的孩童回家也不敢讓家長知道，直到23日在校疑似遭到對方踹脊椎和掐脖子因而受傷，家長回家驚見傷痕，才讓整起事件曝光，急忙將小孩帶去驗傷後，怒批校方根本無法保證小孩的生命安全，「大家只能自求多福」，並表示已做好完整筆錄，將進入司法程序。

▲受傷女童家長怒PO驗傷單，並表示已做好筆錄，將進入司法程序。（圖／翻攝自臉書）



校方今天回應，23日男童踢人的當下就已被老師訓誡，並緊急將受傷的女童帶往健康中心做初步的傷檢；隔天更是派員前往探視受傷女童，卻被家長拒絕，期間男童家長也數次欲向女童父親道歉、晤談，但也通通被拒；直到26日家長帶著受傷女童到校參加運動會，女童父親卻向校方要求務必讓男童轉校。

校方無奈表示，多次欲安排雙方會談破局，而28日晚間，受傷女童的家長便在地方臉書社團PO文怒控，29日輔導室也會再針對踢人的男童班級進行輔導，並對男童做出法治教育及平等教育。

台中教育處則對此指出，整起事件的起因為該名男同學誤以為同班女同學說他上課傳情書，一時心生不滿，用腳踢了女同學，造成女同學因而受傷。隔天，當事校方也已派員到家訪視受傷同學的情形，並積極邀請雙方家長到校溝通。

教育局表示，學校處理學生偶發性的暴力偏差行為，要秉持公正的態度，以同理心、耐心聆聽事件始末及學生的感受，避免偏頗。此外，應加強導師在用餐時間的班級秩序管理，避免發生因言語誤會衍生肢體衝突的情事。