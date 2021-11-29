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女大生坐R8枉死「幫忙的會有事？」　119車隊長解答：一堆法盲醫盲

記者周亭瑋／綜合報導

28歲黃姓男子開千萬奧迪超跑R8打滑自撞，害得副駕21歲翁姓女大生枉死，悲劇發生後，路過的郭姓駕駛熱心救援，這讓網友不禁好奇，「幫忙的會有責任嗎？」一席話引爆熱論，看到各種奇葩回應，119車隊長忍不住現身解答。

▲▼奧迪R8自撞，慘況曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲奧迪超跑疑天雨路滑失控撞上電線桿。（圖／記者邱中岳翻攝）

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27日下午，肇事R8在新北市汐止區康寧街與翠峰街口自撞後，目睹全程的郭姓駕駛，一開始嚇得不知所措，接著迅速下車幫忙，其實他很擔心會因為救人，被爆炸、火勢波及，但身體卻先一步動作了，「當時我沒看到她的臉，只覺得她好輕......。」

看到這情況，一名女網友忍不住在PTT發問，「R8自撞事故，女乘客最後掛點了，駕駛應該不用說，有一定的責任，但看了一下行車紀錄器，有路過民眾也幫忙把翁女拖下來，這會被家屬連帶提告嗎？可能在搬運過程加重傷害導致死亡？」

▲▼ 奧迪R8自撞，21歲女副駕慘死 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲副駕的21歲翁姓女大生不治身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

眼看太多醫盲、法盲的言論，有119車隊長親上火線澄清，就怕錯誤觀念深植人心，「先講法律，特別法優於普通法原則，《緊急醫療救護法》14-1 14-2就是一個特別法，可以拿來對抗一般的傷害、過失傷害、過失至死等等的刑責，只要你是基於避免緊急危難跟人民救助的出發點，就適用該法的構成要件，免除刑事跟民事的刑責。

他直言，都免責了自然連法官的臉都看不到，若對方要告你，警察移送到檢察官，只要確定沒犯罪嫌疑，就會職權不起訴，最多會有個偵查庭，希望你來釐清當天狀況，「你的身分就是證人，也不會罵你或你說不清楚就把你起訴，不要每個人都被新聞帶壞，常常只看到家屬提告，沒看到後來的檢察官依無犯罪事實或避免緊急危難不起訴。」

119車隊長感嘆，「唯一可能因為救人救死被起訴的就是我們119，車隊在執行勤務時不小心因為流程錯誤，或其他原因導致傷病患病況惡化......，所以你去看法條，非執行勤務之醫療人員不在此限。」

▲▼ 奧迪R8車禍 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲千萬R8車尾幾乎全毀。（圖／記者邱中岳翻攝）

對於一無所知，卻想幫忙的熱心民眾，他表示，「119的接線端都有護理師跟高級救護員在待命，你只要描述現場狀況，專業的醫護人員就會跟你說該怎麼處置，通過119指導來進行急救，我能10000%確定，你絕對不會被找地檢署找麻煩。

最後，119車隊長也整理出3大重點，包括：

1.沒訓練想幫人，請透過119的專業醫療人員指導。
2.不幫忙不會有責任。
3.緊急醫療救護法規定是特別法。

對此，鄉民紛紛回應，「長知識推，阿彌陀佛」、「八卦太多天兵」、「雖然你說的合理，但還是不會想淌渾水啦」、「推專業」、「推，跟一群人打泥巴戰好累...感謝你的說明」、「再推一次，越來越多不要救的輿論出現，什麼時候這麼冷漠了？希望這種文章能撥亂反正」。

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