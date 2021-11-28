女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖出無力軀體：她好輕、身邊全是血

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市汐止區康寧街與翠峰街口27日下午發生一起自撞導致的死亡車禍，一名28歲黃姓男子駕駛奧迪R8，載著認識半年的21歲翁姓女大生去吃飯途中，疑似天雨路滑失控撞上電線桿，導致黃男輕傷、翁女死亡。一名郭姓網友剛好在R8後方，目睹全程並下車救人，事後回憶當下情況表示，「當時我沒看到她的臉，只覺得她好輕」、「映入我眼中的是，她身邊的範圍內全部是血」。

郭姓網友將行車紀錄器PO網。影片中顯示，R8失控自撞沒多久，車尾突然起火，火勢迅速沿著漏出來的油燃燒；此時，郭姓網友也嚇得不知所措，但仍叫同車的女性友人報警，他立刻下車去幫忙救人，協助黃姓駕駛將翁女拉道路中央，遠離起火的R8。

▲▼郭姓男網友目睹R8起火瞬間。（圖／翻攝郭哲宇 FinnYouTube）



郭姓網友事後回憶當下的情況表示，R8自撞電線桿時發出很大的聲響，他和車上的朋友直接傻眼，停在附近準備報警求救，但還沒回神，整輛車竟開始起火，「火舌沿著地上的汽油蔓延，濃煙四起，根本是電影玩命關頭！」

「當下我除了震驚更是害怕」，郭姓網友坦言，他擔心救人會被爆炸、火勢波及，但身體卻先一步行動，立刻協助黃男將失去意識的翁女從車上拖出，「一陣慌亂，我吼著叫駕駛危險別再回車上拿東西。一邊將女乘客拉離超跑，當時我沒看到她的臉，只覺得她好輕....之後我看向超跑想確認這個距離是否已安全，但映入我眼中的是車內到她身邊的範圍內全部是血。」

▲21歲翁姓女大生在R8車禍事故中身亡 。（圖／記者邱中岳翻攝）

事故太突然又震撼，郭姓網友確認有人報警後，沒多久就離開現場，直到看了新聞才得知翁女傷重不治，只能勸大家不要開快車，「誰不愛速度？但有乘客我絕不開快車，因為十次車禍十次快，重踩油門前請想想愛你的人跟家人」。

據悉，黃男供稱當下車速沒有很快，是下雨才會打滑，酒測值為0；另外，翁女是華夏科技大學的學生。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘