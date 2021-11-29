甜美女大生坐R8慘死　貼心提醒父母「最後一句話」曝

記者陳俊宏／綜合報導

21歲翁姓女大生搭上28歲黃姓男子駕駛的奧迪R8，未料竟成死劫，她生前常在臉書分享動物救援影片，事故當天出門前還提醒父母天氣轉冷，記得要穿暖再出門，沒想到成了對家人講的最後一句話。

黃男27日開車載著翁女，行經汐止區康寧街與翠峰街口，疑似天雨路滑失控滑行30公尺自撞電線桿，因兩人未繫安全帶，導致黃男輕傷、翁女死亡。

▼翁女在R8車禍事故中身亡 。（圖／記者邱中岳翻攝）



檢警調查，翁女頭部前額受到猛烈撞擊，不僅額頭有紅腫傷痕，送醫後嚴重顱內出血，是導致喪命主因。據悉，黃男供稱當下車速沒有很快，是下雨才會打滑，酒測值為0，被依過失致死罪嫌送辦，以10萬元交保。

據了解，黃男和死者認識半年，中間曾多次相約聚餐，當時到汐止接死者要去台北吃飯。而翁女就讀大學一年級，臉書多分享救援浪貓浪狗的影片，相當有愛心，車禍發生當天，她出門前才和父母說天氣轉冷，提醒父母要穿暖，未料遇上死劫。

▲▼黃男被送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼郭姓男網友目睹R8起火瞬間。（圖／翻攝郭哲宇 FinnYouTube）

▲▼R8當場撞爛。（圖／記者邱中岳翻攝）



▼黃男臉書上滿是與超跑合照。（圖／民眾提供）





