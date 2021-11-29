　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

甜美女大生坐R8慘死　貼心提醒父母「最後一句話」曝

記者陳俊宏／綜合報導

21歲翁姓女大生搭上28歲黃姓男子駕駛的奧迪R8，未料竟成死劫，她生前常在臉書分享動物救援影片，事故當天出門前還提醒父母天氣轉冷，記得要穿暖再出門，沒想到成了對家人講的最後一句話。

黃男27日開車載著翁女，行經汐止區康寧街與翠峰街口，疑似天雨路滑失控滑行30公尺自撞電線桿，因兩人未繫安全帶，導致黃男輕傷、翁女死亡。

▼翁女在R8車禍事故中身亡 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼ 奧迪R8自撞，21歲女副駕慘死 。（圖／記者邱中岳翻攝）

檢警調查，翁女頭部前額受到猛烈撞擊，不僅額頭有紅腫傷痕，送醫後嚴重顱內出血，是導致喪命主因。據悉，黃男供稱當下車速沒有很快，是下雨才會打滑，酒測值為0，被依過失致死罪嫌送辦，以10萬元交保。

據了解，黃男和死者認識半年，中間曾多次相約聚餐，當時到汐止接死者要去台北吃飯。而翁女就讀大學一年級，臉書多分享救援浪貓浪狗的影片，相當有愛心，車禍發生當天，她出門前才和父母說天氣轉冷，提醒父母要穿暖，未料遇上死劫。

▲28歲黃姓男子駕駛千萬R8超跑27日打滑導致車上一名女科大生死亡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼黃男被送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲28歲黃姓男子駕駛千萬R8超跑27日打滑導致車上一名女科大生死亡。（圖／記者張君豪翻攝）

快訊／奧迪R8「自撞瞬燃」駕駛拖女！後車狂尖叫目睹全程

▲▼郭姓男網友目睹R8起火瞬間。（圖／翻攝郭哲宇 FinnYouTube）

▲▼快訊／奧迪R8「自撞瞬燃」駕駛拖女！後車狂尖叫目睹全程。（圖／翻攝郭哲宇 FinnYouTube）

▲▼奧迪R8自撞，慘況曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼R8當場撞爛。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼奧迪R8自撞，慘況曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▼黃男臉書上滿是與超跑合照。（圖／民眾提供）

▲R8炫富男。（圖／民眾提供）

►毛小孩有了這些超幸福

ET快訊
周董曬6000萬「麥拉倫Senna」　曝家中地位變高了
激戰片被外流！　他上網看A片見「女主角」傻眼
揭穿台大作弊科系！　學姐：學弟妹亂搞心寒
快訊／新北男「自撞路樹」失去生命跡象！　6歲兒一旁嚇傻
路易莎聊天被狠瞪！她怒世界反了　這一幕更扯
特斯拉買不到2周「曝唯一不習慣」！　AV網紅曝月開銷
甜美女大生坐R8慘死　貼心提醒父母「最後一句話」曝
關渡國中每天閃光5小時　百戶居民「在家戴墨鏡」險瞎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台東長濱外海膠筏翻覆！2人緊抓求生　海巡急救援

警加強超商安全防治　店員曝：她操作ATM2小時了...即時攔阻詐騙

快訊／新北男疑身體不適「自撞路樹」命危！　6歲兒一旁嚇傻

拖車滿載礦泉水疑輪軸故障卡死　深夜上國10起大火濃煙狂竄

溪阿縱走脫隊迷路竟往回走　8勇消靠「神秘數字」助她脫困

法籍男與女網友溯溪失聯　妻急報警！他沒事她摔傷被抬下山

彰化139線降速限！當地人「罰單不斷」　崩潰求回復速限50公里

甜美女大生坐R8慘死　貼心提醒父母「最後一句話」曝

激戰片遭前男友PO網！朋友3年後上網看片　見「女主角身分」傻眼

台南小客車酒駕闖紅燈自撞路樹　引擎室瞬間起火2人驚險逃命

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

騎士高速撞上轉彎汽車超驚險！　神技術翻一圈越引擎蓋完美落地

無照酒駕「鐵架沒綁好」轉彎噴出　騎士載運妻閃不及！輾過慘自摔

鄧佳華真的騎YouBike跑外送　 曝「接110單獎金」：有粉絲合照

鄧佳華深夜直播爆哭...頭撞牆 飆淚喊「宜軒」：我該忘記妳了

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

快訊／台東長濱外海膠筏翻覆！2人緊抓求生　海巡急救援

警加強超商安全防治　店員曝：她操作ATM2小時了...即時攔阻詐騙

快訊／新北男疑身體不適「自撞路樹」命危！　6歲兒一旁嚇傻

拖車滿載礦泉水疑輪軸故障卡死　深夜上國10起大火濃煙狂竄

溪阿縱走脫隊迷路竟往回走　8勇消靠「神秘數字」助她脫困

法籍男與女網友溯溪失聯　妻急報警！他沒事她摔傷被抬下山

彰化139線降速限！當地人「罰單不斷」　崩潰求回復速限50公里

甜美女大生坐R8慘死　貼心提醒父母「最後一句話」曝

激戰片遭前男友PO網！朋友3年後上網看片　見「女主角身分」傻眼

台南小客車酒駕闖紅燈自撞路樹　引擎室瞬間起火2人驚險逃命

快訊／台東長濱外海膠筏翻覆！2人緊抓求生　海巡急救援

史努比耶誕樹、展覽免費拍！中山站「魔幻山林」銀河光廊還有市集

第一代電視冠軍拉麵店來台20年　全台分店悄撤光

雷／《鬼滅之刃無限列車》動畫完結再曝新畫面！爆哭送大哥…第2季來了

明北台灣越晚越冷！入夜氣溫暴跌探12度　日夜溫差大「冷到週末」

魔王Omicron發威！專家怒揭「又有新變種」真相　2大關鍵原因曝

「表弟」終於找到工作！　卡森斯獲1年約前進衛冕軍公鹿

藍委建議蔡英文卸任前出訪歐洲　吳釗燮：目前沒有任何規劃

連千毅直播女班底「拜拜穿超辣」！廟內跪地畫面超兇　網：滿滿誠意

光芒1年約找前美聯賽揚克魯柏　近年資深強投短約收成效

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

社會熱門新聞

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

台中男被甩棍狂毆　4人被逮

關鍵警是他！1異狀查出女房東遭悶殺

獨／R8男遭爆是討債集團成員　愛混夜店炫富　

老公表妹玩亂倫SOD！　人妻抓包鹹濕對話崩潰

劉殷瑋殺女房東　晚間收押禁見

高雄監獄集體性霸凌6玩1　下場曝光

23歲女跟男友夜遊爆頭亡！父母「試管3次才生下」接死訊心碎

甜美女大生坐R8慘死　貼心提醒父母「最後一句話」曝

獨／R8哥臉書愛曬超跑　遭爆「租3小時」為拍照

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

R8車禍科大女死因曝！ 2人未繫安全帶氣囊沒爆

人妻被抓姦竟找小王殺夫　7歲女兒目睹：舊爸爸睡著了

更多熱門

相關新聞

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

新北市汐止區27日發生死亡車禍，28歲黃姓男子開千萬奧迪超跑R8，載著21歲翁姓女大生，途中黃男疑加速，整輛車在地面濕滑下失控180度翻轉，撞上電線桿後起火燃燒。長相甜美的翁女沒繫安全帶，導致頭部顱內出血，搶救不治。她的閨蜜得知悲傷消息後，在IG痛罵黃男：「有種甩尾為什麼沒種面對，死的人應該是你才對吧！」

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

關懷公益電影欣賞會　簡榮宗：孩子擁有快樂童年

關懷公益電影欣賞會　簡榮宗：孩子擁有快樂童年

R8車禍科大女死因曝！ 2人未繫安全帶氣囊沒爆

R8車禍科大女死因曝！ 2人未繫安全帶氣囊沒爆

獨／R8哥臉書愛曬超跑　遭爆「租3小時」為拍照

獨／R8哥臉書愛曬超跑　遭爆「租3小時」為拍照

關鍵字：

奧迪R8汐止

讀者迴響

熱門新聞

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

江宏傑淚崩求救「有點撐不下去」　認低潮封閉大哭

天龍人輸了？最富村莊在「中部」最窮身家也破億

成人第3劑要打了　青少年恢復接種第2劑

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

台商6字問候超心酸　近20萬人被除籍

石二鍋「新制度曝光」　網嗨：要吃爆

4縣市大雨　強冷空氣明南下！最凍7度時間曝

中信銀薪轉戶驚傳集體遭盜刷！　銀行：已退刷換卡

鄧佳華外送3小時62單！律師算月薪傻眼

張蘭直播突爆「汪小菲遭陳建州掐脖」壓地上打！

印度神童警告「4國家疫情警報響了」Omicron蔓延

牧師激戰長髮妹猛聞內褲！　信徒全拍下

鄧佳華騎YouBike外送「3小時跑62單」說謊被轟爆

超稀有！台灣捕到「燕尾烏魚」卻秒剖肚　網傻：歸剛欸

更多

最夯影音

更多
超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！
白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面