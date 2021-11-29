台南小客車酒駕闖紅燈自撞路樹　引擎室瞬間起火2人驚險逃命

▲台南市北區中華北路二段、海安路三段路口，清晨發生轎車自撞路樹後起火燃燒，消防人員出水滅火，並將傷者送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區中華北路二段、海安路三段路口，29日清晨5時49分許，發生1部黑色轎車失控自撞路樹後車頭起火燃燒，車上一對男女及時逃生，但手腳擦傷幸無生命危險，由消防人員迅速撲滅火勢，並將2人以救護車送醫，目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

台南市消防局119案台於29日清晨5時49分許接獲報案，位於中華北路二段、海安路三段路口，有輛轎車撞路樹，車上一男一女已經出來，但車子後起火燃燒，119馬上派出和緯消防分隊員趕到現場搶救。

消防人員到場發現，發現黑色轎車車頭凹陷，疑發生撞擊後車體漏油起火，並冒出大量濃煙，消防人員立即接駁水線射水滅火，火勢迅速撲滅，轎車前檔風玻璃也被燒融，形成一個大洞。

救護人員說，車上逃出的廖姓男子年約40歲、曾姓女子約30幾歲，兩人身上、手腳有些擦傷，沒有生命危險，由救護車送到醫院救治。警方據報派員前往現場勘查測蒐證，並到醫院調查駕車的廖姓男子，其酒測值已超過0.25，且有闖紅燈情事，警方將依法開單告發，並依涉刑法公共危險罪嫌送辦。