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味味一品「麻辣臭豆腐麵」搶先開箱曝光！香臭帶勁收服外國人的胃　留言抽獎一起療癒一下吧

▲▼味味一品,麻辣臭豆腐麵,臭豆腐,泡麵,超商,冬天。（圖／翻攝自影片）

▲味味一品12/1起推出麻辣臭豆腐麵，在四大超商就能吃得到道地台灣美食。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

冷冷的天頂著淒風苦雨出門辛苦上班，最能慰藉上班族心靈的就是午餐時間！早就吃膩公司附近的便當和餐館，每天都在苦惱「到底中午要吃什麼才好？」12/1起味味一品將推出「麻辣臭豆腐麵」，要用最道地的台灣美食臭豆腐和香濃湯頭，療癒廣大社畜們的工作辛勞！而身為ETtoday愛吃又懂吃的主持人阿肥，決定聯手《料理之王 》主廚阮紹榮提前開箱味味一品麻辣臭豆腐麵，並用它做出充滿台灣味的創意料理，讓臭到香死人的臭豆腐慰勞公司裡隻身來台工作的外國同事們。開箱影片最後還有驚喜！只要在影片下方留言「通關密語」就有機會抽到一箱8碗的味味一品麻辣臭豆腐麵，想一起療癒一下就快看影片手刀留言。

阿肥找到來台5年的馬來西亞籍吳佩莉、來台10年的日本同事松本明美，對於要嘗試新口味泡麵和以臭豆腐為主的創意料理，兩人是既期待又怕受傷害，不過，阮紹榮主廚信心滿滿表示，味味一品麻辣臭豆腐麵跟一般泡麵大不同！味味一品打破調理包大多是肉塊的市場遊戲規則，創新加入台灣特色小吃臭豆腐，調理包不只保有許多小肉塊，更有超多塊完整厚實的臭豆腐，宛如街邊小吃攤端出的澎湃臭豆腐，讓人驚呼調理包內容物太豐盛有料，加入特製調味粉和醬包，倒入熱水靜置3分鐘，就能吃到又臭又香噴噴的經典台灣味小吃麻辣臭豆腐麵。

▲▼味味一品,麻辣臭豆腐麵,臭豆腐,泡麵,超商,冬天。（圖／翻攝自影片）

▲▼味味一品,麻辣臭豆腐麵,臭豆腐,泡麵,超商,冬天。（圖／翻攝自影片）

泡好後一打開就能聞到路邊小吃攤最熟悉的那種臭豆腐味道，日本同事咬了一口吸飽麻辣湯汁的臭豆腐，驚呼「也太好吃，真的很厲害」，就連平時不會主動吃臭豆腐的她都完全改觀，再配上Q彈帶勁的香辣麵條，整個人都被美味收服。麻辣臭豆腐麵的麻辣湯頭之所以那麼夠味，是用八角、蒜頭、豆瓣醬、薑粉、花椒、花椒油調製而成，多種辛香料融合後讓湯頭香氣十足，味道香辣帶勁，厚實濃郁的口感入喉後卻是十分溫潤舒服，也讓吸飽湯汁的臭豆腐跟麵條吃起來層次味道更加豐富；佩莉立刻點頭附和：「好喜歡湯頭，不會辣得吞不下去，冬天喝全身都暖起來！」默默伸手想跟主廚再要一碗。

▲▼味味一品,麻辣臭豆腐麵,臭豆腐,泡麵,超商,冬天。（圖／翻攝自影片）

▲▼味味一品,麻辣臭豆腐麵,臭豆腐,泡麵,超商,冬天。（圖／翻攝自影片）

▲▼味味一品,麻辣臭豆腐麵,臭豆腐,泡麵,超商,冬天。（圖／翻攝自影片）

▲▼味味一品,麻辣臭豆腐麵,臭豆腐,泡麵,超商,冬天。（圖／翻攝自影片）

味味一品麻辣臭豆腐麵，不只香辣湯頭帶來味覺和嗅覺饗宴、大塊鹹香的臭豆腐衝擊視覺享受，更加入青蔥及高麗菜增添色香味層次，整碗超澎湃，吃得到香臭交融的道地台灣美食；更特別的是，有別於傳統泡麵調理包的單調肉塊，大塊臭豆腐還能發揮創意，單獨製作出不同的美味好料，只見紹榮主廚巧手一變，就把味味一品麻辣臭豆腐麵調理包的臭豆腐塊變成經典大菜「一品麻辣獅子頭」和「金沙臭豆腐」，讓阿肥三人組被一秒圈粉，頻頻驚嘆味味一品的臭豆腐非常唰嘴、豆腐口感超扎實，跟外面熱炒店吃到的很不一樣。一碗麻辣臭豆腐麵既能吃到經典香濃麻辣湯頭、厚實噴汁臭豆腐跟彈牙麵條，滿足飽腹之餘，還能隨心所欲玩出多種料理變化，實在太划算。

▲▼味味一品,麻辣臭豆腐麵,臭豆腐,泡麵,超商,冬天。（圖／翻攝自影片）

▲▼味味一品,麻辣臭豆腐麵,臭豆腐,泡麵,超商,冬天。（圖／翻攝自影片）

充滿台式小吃經典魅力的味味一品麻辣臭豆腐麵，不光是滿滿食材讓人大飽眼福，香臭帶勁的麻辣臭豆腐更是給予嗅覺、味覺獨特療癒，勾起食慾和幸福感，嚐過美味的佩莉跟明美早就等不及要囤貨，12/1起在四大超商都買得到，一碗嘗鮮價只要53元，買兩碗99元更優惠，阿肥三人組紛紛豎起大拇指狂讚cp值太高，影片看完可別急著關掉，在影片下方留言「好想吃麻辣臭豆腐麵療癒一下」就有機會抽到一箱8碗的味味一品麻辣臭豆腐麵，讓忙碌的現代人能簡單又方便就吃到道地台灣美食，用香辣特色美味療癒整個冬天。

▲▼味味一品,麻辣臭豆腐麵,臭豆腐,泡麵,超商,冬天。（圖／翻攝自影片）

▲▼味味一品,麻辣臭豆腐麵,臭豆腐,泡麵,超商,冬天。（圖／翻攝自影片）

新聞雲FB活動預告>>> 看完整影片並於新聞雲FB留言寫下「通關密語&我愛的臭豆腐料理」，就有機會獲得味味一品麻辣臭豆腐麵，一箱8碗吃到爽（隨機抽出），總計3個幸運兒。活動期間自即日起至110/12/10 16:00截止，並抽出得獎者於活動貼文下方公告。

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