提升超商見警率！ 北市保大開放警「深夜超商飲食」協助守望

▲北市警保安大隊即日起開放警員深夜巡邏得於便利商店內用餐，兼顧警員體力與超商維安。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

日前桃園市龜山區某便利超商店員僅因勸消費者進入店內要戴口罩慘遭刺死引發社會關注！警政署通令全台警方進行超商治安協尋工作；台北市有一家設計公司為體恤警員巡邏辛勞，提撥現金供北市警保安大隊警員深夜到超商簽巡用餐時，可享有100元購物餐費，該公司希望藉此提高警員駐足超商店家的時間，兼顧夜班警員的飲食需求。

台北市保安大隊表示，佳舍設計公司的王姓設計師特別體恤臺北市保安大隊基層辛勞，提出贊助員警在深夜至凌晨時分，執行巡邏、臨檢或取締酒駕等公務之餘，在各大便利超商駐足用餐的構想，該公司善心響應，希望藉此讓警員能在辛苦深夜勤務之餘多在超商用餐，也可提升深夜便利商店店員的人身安全。

▲北市警保安大隊即日起開放警員深夜巡邏得於便利商店內用餐，兼顧警員體力與超商維安。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市保安大隊從龜山便利超商店員遇害後，從26日凌晨起就開始編排密集巡邏勤務，到全台北市各行政區超商進行機動巡邏，保大指出目前規劃4個中隊警力，深夜全北市共有8組機動巡邏警網，深夜會在北市各地超商進行安全守望勤務。

再加上該設計公司捐款善意，讓這些辛勞警員得以購買熱咖啡，或者簡單餐點在超商店內飲食，保安大隊透過警員0時到6時得視自身生理需求並可減輕負擔在便利商店內用餐，兼顧維持警員體能、以及增加守望便利商店的時間。

台北市保安大隊指出，目前便利商店深夜守望勤務將會持續進行，如果民眾或者超商店員深夜看到警員進入店內餐飲也不用太過驚訝，保安大隊將持續以警力投入超商守望，如超商店員或民眾有急難、人身安全顧慮危情也可就近求助，希望藉此提高超商見警率，有效降低近來頻傳的社會治安事件。

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