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吃泡麵更貴了！滿漢大餐後「味味一品也喊漲」　漲幅超過1成

▲▼泡麵。（圖／記者蕭筠攝）

▲泡麵接連漲價。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

漲聲響起！繼統一泡麵「滿漢大餐」 搶先開出漲價第一槍後，近日再傳出味丹「味味一品」、維力「一度贊」也要跟漲，漲幅超過1成。對此，有超商證實味味一品確實將在11月17日正式漲價，透露收到製造商反應肉品原物料連續上漲關係，故有調理包的大碗麵也跟著變貴，至於維力則不願再多加說明。

統一泡麵熱銷「滿漢大餐」 自上周開始漲價，從每碗53元漲至59元，漲幅達11％，沒想到僅過短短1周，再有消息傳出味丹的「味味一品」也確定跟漲，漲幅同樣超過1成。對此，萊爾富證實，味味一品確實將在11月17日調漲，漲價原因為製造商反應肉品等原物料已連續上漲，成本反應在有調理包的大碗麵上，其他超商談及泡麵漲價一事僅表示只能配合廠商調整價格。至於維力是否成為第3家跟漲泡麵廠，超商尚不願證實低調說要問供應商。

至於在量販超市針對泡麵漲價部分，家樂福表示，「據了解目前供應商都有向各通路說明可能漲價狀況，目前持續與供應商討論中。」但因店內販售的不是單入包裝，目前不會漲價。

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