超商店員別怕！APP報案隱秘不刺激對方　影像位置即時傳輸

▲花蓮鳳林警分局在超商強力宣導及張貼「110視訊報案」APP相關資訊。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近來治安事件時有耳聞，花蓮鳳林警分局除持續強化巡邏、守望密度，更加強各便利商店、賣場、福利中心及金融機構之橫向聯繫，同時對服務人員、金融機構行員、在場民眾強力宣導及張貼「110視訊報案」APP相關資訊，民眾也能將相關資訊帶回家裡與親朋好友分享。

報案APP無論是安卓系統還是蘋果系統的手機，均能夠免費下載使用，使用者透過簡單的手機操作，達到雙向錄影錄音的效果，並即時傳輸影像、所在位置到警政機關，相比傳統需要手持電話口述報案內容及地點，更為快速便捷。

▲▼報案APP無論是安卓系統還是蘋果系統的手機，均能掃瞄QRCODE免費下載使用。

APP亦能以文字敘述的方式發送求助資訊，免除治安狀況發生時，手持電話會刺激到犯罪嫌疑人等顧慮，大幅提升報案人的安全。

鳳林分局長簡龍宏表示，「110視訊報案」APP能夠提升警方接受報案的效率及精準度，同時提醒民眾，「110視訊報案」APP需視網路情形使用，在網路訊號較差的山區或是類似地區，無法正常接收網路訊號時，請撥打110報案電話，警方將竭誠協助。