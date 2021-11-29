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社會 社會焦點 保障人權

警加強超商安全防治　店員曝：她操作ATM2小時了...即時攔阻詐騙

▲龜山警分局針對深夜超商採取「巡、問、查」方式，派出所、社區巡守隊、分局督導人員等三層治安防護網。（圖／龜山警分局提供）

▲龜山警分局針對深夜超商採取「巡、問、查」方式三層治安防護網。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市日前發生夜間超商店員遇害，為強化轄區治安維護，龜山分局針對深夜超商採取「巡、問、查」方式，分由派出所、社區巡守隊、分局督導人員等三層治安防護網，關心詢問店員現況及提醒報警機制，28日深夜在龜山區復興一路某超商發現有女子在ATM提款機女子邊接電話邊操作，立即上前規勸阻止，成功攔阻詐騙。

▲並關心詢問店員現況及提醒報警機制。（圖／龜山警分局提供）

▲並關心詢問店員現況及提醒報警機制。（圖／龜山警分局提供）

昨日深夜21時許龜山分局執行擴大臨檢由副分局長宋宗哲督巡龜山區復興一路某超商，與店員交換意見時，店員偷偷告知女顧客操作ATM提款機近2個小時，疑似詐騙車手，宋宗哲立即通知大華派出所派員趕到盤查女子，才發現秦姓女子（42歲）指稱接獲某化妝品客服來電要解除分期付款，後依照詐騙集團人員指示分別以「手機網路銀行轉帳」及「ATM現金存款轉帳」等方式，匯款新臺幣30逾萬元至詐欺集團人頭戶，手中尚有10萬元現金正準備匯款，員警阻止她繼續匯款，告知這是詐騙集團伎倆，手機另一頭聽的警察到場立刻掛斷電話，員警詳實告知詐騙手法，秦女恍然大悟，員警通報165防詐騙專線協助聯繫銀行攔阻該筆款項。

▲警方巡查超商成功攔阻女子遭詐騙。（圖／龜山警分局提供）

▲警方巡查超商並成功攔阻女子遭詐騙。（圖／龜山警分局提供）

龜山分局表示，日前超商店員遭刺死，針對深夜超商一人顧店容易有安全疑慮，規劃採取「巡、問、查」方式，由轄區派出所、在地社區巡守隊深夜交叉巡邏，再加上一層分局督導人員督巡編織成治安防護網，要求在店內設簿簽到，主動製作小卡片（內有派出所電話）擺在櫃檯，與店員詢問店內狀況，當告知店內有可疑人物時，員警主動上盤問查證身分，嚇阻伺機犯罪之歹徒，本次成功攔阻詐騙案，即是合作的成果。

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