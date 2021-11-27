北捷大虧50億仍發4.4個月年終？　柯文哲同意：疫情因素非同仁不努力

▲受到疫情影響，北捷今年恐大虧50億，但員工仍有機會領到4.4個月的年終獎金。（資料照／記者謝盛帆攝）



記者陳家祥／台北報導

受到疫情影響，國內運輸業今年業績慘澹，台北捷運今年1到10月已虧損40億元；儘管如此，但北捷員工仍有機會領到4.4個月的年終，引來外界質疑。對此，台北市長柯文哲27日表示，不會因為虧錢不給績效獎金，「這沒道理，這不甘他的事，疫情來又不是他不努力」。

台北市議會審查北捷明年度預算，受疫情影響，北捷今年1到10月已虧損40億；但目前疫情趨穩、運量逐步回升，北捷表示將力拼虧損50億元內。此外，若稅前盈餘可以達標法定1.5億，再加上市府的減租案順利通過，員工還是有機會可以領到4.4個月的年終。

針對北捷今年營運大虧仍發4.4個月年終獎金，柯文哲說，北捷總經理有來報告，因為今年運氣不好會虧到50億，但那個運量的確是在6月的時候掉到原來的1/4，一直到10月還回復不到80%，少掉很多。

柯文哲說，最近台北市交通比較不好，因為在疫情期間大家比較少使用公共運輸，都自己開車，這一來交通就變差，最近還要擬一個計畫，如何鼓勵大家使用公共運輸。

「的確，北捷的生意是掉下去，營收就差。」柯文哲說，現在問題是這樣，如果營收差，員工會說營收差又不甘我的事、疫情來又不是我們的錯，也不是我們不認真。

柯文哲表示，原則上是這樣，績效獎金要發4個月幾個月，好像又太多；把它扣掉，說你虧40、50億，什麼都不能發，也不對，所以我們還是會取一個平衡，所以一樣，人情世故，怎麼去取一個平衡，「不過這樣，不會說虧錢不給員工績效獎金，這沒道理，這不甘他的事，疫情來又不是他不努力」。